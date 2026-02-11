Η γερουσιάστρια που απήχθη το μεσημέρι της Τρίτης στην Κολομβία είναι πλέον ελεύθερη και σώα, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας.

Η Αϊντα Κιλκουέ, 53 ετών, απήχθη λίγες ώρες νωρίτερα στην Κάουκα, μια περιοχή παραγωγής κόκας που ελέγχεται από αντάρτες.

Η ίδια και οι σωματοφύλακές της είναι «καλά» πρόσθεσε ο υπουργός Πέδρο Σάντσες.

