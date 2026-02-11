Η γερουσιάστρια που απήχθη το μεσημέρι της Τρίτης στην Κολομβία είναι πλέον ελεύθερη και σώα, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας.
Extrañamente apareció la senadora Aída Quilcué, quien había sido reportada como secuestrada en el departamento del Cauca. pic.twitter.com/LJg57nGj5n
— SVCNoticias (@SVCNoticias) February 10, 2026
Η Αϊντα Κιλκουέ, 53 ετών, απήχθη λίγες ώρες νωρίτερα στην Κάουκα, μια περιοχή παραγωγής κόκας που ελέγχεται από αντάρτες.
#ÚltimaHora | Primeras imágenes de la llegada de la senadora Aída Quilcué a las instalaciones de la Tercera División del Ejército Nacional, en Popayán, luego de su liberación tras la presión ejercida por la Guardia Indígena y la Fuerza Pública en zona rural, en límites entre Inzá… pic.twitter.com/XF1DRoEpi8
— Radio Nacional CO (@RadNalCo) February 10, 2026
Η ίδια και οι σωματοφύλακές της είναι «καλά» πρόσθεσε ο υπουργός Πέδρο Σάντσες.
#Colombia | Miembros del Ejército Nacional acompañan a la senadora indígena Aida Quilcué en el reencuentro con sus familiares.
La congresista del partido Mais había sido retenida por hombres armados mientras se movilizaba junto a su esquema de seguridad entre los municipios de… pic.twitter.com/QNH15Wh6Bz
— Red+ Noticias (@RedMasNoticias) February 10, 2026