Η εσωτερική ασφάλεια της Κολομβίας βρίσκεται αντιμέτωπη με μία νέα κρίση, καθώς ένας Γαλλοκολομβιανός στρατιώτης της γαλλικής Λεγεώνας των Ξένων απήχθη στις αρχές Αυγούστου στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας.

Το περιστατικό συνέβη στον νομό Ναρίνιο, μία περιοχή όπου η παρουσία και ο έλεγχος των παράνομων ένοπλων ομάδων παραμένουν έντονοι.

Το θύμα της απαγωγής αναγνωρίστηκε ως ο Χοσέ Ολζέρ Μέλο Τσάρι, δεκανέας που υπηρετεί στη Λεγεώνα των Ξένων τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Ο Τσάρι βρισκόταν στην Κολομβία σε κανονική άδεια για να επισκεφθεί την πατρίδα του.

Σύμφωνα με δηλώσεις του συνταγματάρχη Μαουρίσιο Οσόριο στον ραδιοφωνικό σταθμό Blu, αλλά και βάσει εσωτερικής αναφοράς του κολομβιανού στρατού την οποία εξέτασε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι δράστες προχώρησαν στην απαγωγή μόλις αντιλήφθηκαν τη στρατιωτική ιδιότητά του και τη σύνδεσή του με τις γαλλικές ένοπλες δυνάμεις.

Οι στρατιωτικές αρχές αποδίδουν την ενέργεια αυτή σε οργάνωση διαφωνούντων των πρώην Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων της Κολομβίας (FARC). Πρόκειται για μέλη που αρνήθηκαν να προσχωρήσουν στην ιστορική συμφωνία ειρήνης του 2016, η οποία είχε οδηγήσει στον αφοπλισμό και τη διάλυση της κύριας οργάνωσης. Η συγκεκριμένη φράξια τελεί υπό την ηγεσία του διαβόητου «Ιβάν Μορδίσκο», ο οποίος θεωρείται αυτή τη στιγμή ο πλέον καταζητούμενος αντάρτης στη χώρα.

Στην Κολομβία, οι απαγωγές αποτελούν συχνή τακτική των αντάρτικων ομάδων και των δικτύων διακίνησης ναρκωτικών ή παράνομων μεταλλείων, καθώς χρησιμοποιούνται είτε για την απόσπαση λύτρων είτε ως μέσο πολιτικού και επιχειρησιακού εκβιασμού απέναντι στις κρατικές αρχές.

Το συμβάν αυτό καταγράφεται σε μία ιδιαίτερα τεταμένη περίοδο, καθώς ο νέος πρόεδρος της Κολομβίας, Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, διακηρύσσει σε όλους τους τόνους ότι θα εφαρμόσει πολιτική «χωρίς κανένα έλεος» απέναντι στις ένοπλες οργανώσεις και τα καρτέλ, έχοντας εξασφαλίσει τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών.