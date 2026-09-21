Δασική πυρκαγιά, η οποία έχει ήδη μετατρέψει σε αποκαΐδια 2.000 στρέμματα δασικών εκτάσεων των Άνδεων, στην κεντρική Κολομβία, απειλεί πλέον χωριό το οποίο επισκέπτονται σε ετήσια βάση πάνω από ένα εκατομμύριο τουρίστες.

Οι φλόγες, που άρχισαν εξαπλώνονται στο δάσος προχθές Σάββατο, ήταν ορατές χθες από την κεντρική πλατεία του Βίγια ντε Λέιβα, μικρού χωριού αποικιακής αρχιτεκτονικής.

Κάπου 250 πυροσβέστες και κάτοικοι προσπαθούσαν χθες να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά. Στρατιωτικά ελικόπτερα πήραν μέρος στις επιχειρήσεις, όπως και άνδρες του πυροσβεστικού σώματος οι οποίοι έφτασαν από την πρωτεύουσα Μπογοτά.

Επλήγησαν πάνω από 2.000 στρώματα, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Χοσέ Κάστρο, τοπικός αξιωματούχος που επέβλεψε την εσπευσμένη απομάκρυνση των πελατών ξενοδοχείου στην πλαγιά βουνού.

Villa de Leyva no está sola. Vamos a disponer de todas las capacidades del Estado para combatir este incendio y proteger a sus habitantes, su patrimonio y su riqueza natural. Hay que cuidar esta joya histórica, esta bella ciudad que es orgullo de Colombia. Estamos con ustedes.… pic.twitter.com/bTQUYcXvok — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 20, 2026

«Το Βίγια ντε Λέιβα δεν είναι μόνο», διαβεβαίωσε μέσω X ο πρόεδρος Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια. «Θα κινητοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες του κράτους για να πολεμήσουμε αυτή την πυρκαγιά και να προστατεύσουμε τους κατοίκους του, την κληρονομιά του και τον φυσικό πλούτο του».

Οι δασικές πυρκαγιές είναι συχνές την ξηρή περίοδο, αλλά φέτος έχουν ενταθεί εξαιτίας των κλιματικών συνθηκών που προκαλεί το τρέχον φαινόμενο Ελ Νίνιο, που εκτιμάται πως θα είναι το ισχυρότερο στα χρονικά: επιτείνει τις ξηρασίες κι ανεβάζει τις θερμοκρασίες.

Το φαινόμενο αυξάνει τις θερμοκρασίες στην επιφάνεια του Ειρηνικού ωκεανού και πυροδοτεί αλλαγές σε παγκόσμια κλίμακα ως προς το καθεστώς των ανέμων, των πιέσεων και των κατακρημνίσεων.

Κάπου 18 πυρκαγιές ήταν χθες ενεργές στην Κολομβία, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των αρχών.