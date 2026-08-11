Μέσα στο πένθος και τις εικόνες καταστροφής που αφήνει πίσω του ο καταστροφικός σεισμός των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Κολομβία, μια συγκλονιστική στιγμή στο Κάλι μετατράπηκε σε σύμβολο ελπίδας.

Βίντεο κατέγραψε τη συγκινητική προσπάθεια των σωστικών συνεργείων, τα οποία κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανό ένα βρέφος μόλις έξι μηνών μέσα από τα χαλάσματα κτηρίου που κατέρρευσε:

Οι διασώστες, επιχειρώντας κάτω από τόνους τσιμέντου, εντόπισαν σημάδια ζωής και διαπίστωσαν πως η μητέρα του μωρού παρέμενε δίπλα του, προστατεύοντάς το με το ίδιο της το σώμα καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Τo βίντεο διαδόθηκε αμέσως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσφέροντας μια ανάσα ανακούφισης μέσα στη γενικευμένη τραγωδία.

Tην ίδια ώρα, νοσοκόμες καταγράφηκαν να περιθάλπτουν νεογέννητα στη μέση του δρόμου, καθώς το Παιδιατρικό Τμήμα, όπως και το Τμήμα της Μονάδας Νεογνών ήταν από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο σε μεγάλο νοσοκομείο της πόλης Κάλι: