Οι κολομβιανές αρχές διέσωσαν προχθές Σάββατο 17 παιδιά που βρίσκονταν στα χέρια της υπερορθόδοξης εβραϊκής σέκτας Λεβ Ταχόρ στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, ανάμεσά τους κάποια από άλλα κράτη, ανακοίνωσε χθες Κυριακή η υπηρεσία μετανάστευσης.

Η Λεβ Ταχόρ («αγνή καρδιά» στα εβραϊκά) αντιμετώπισε πρόσφατα διώξεις για κακοποίηση και κακομεταχείριση παιδιών σε χώρες όπως η Γουατεμάλα. Οι Αρχές της Κολομβίας έλαβαν προειδοποιήσεις για την παρουσία τους στη χώρα.

«Διασώσαμε 17 παιδιά και εφήβους από την εβραϊκή ορθόδοξη εβραϊκή σέκτα Λεβ Ταχόρ (…) Υπήρχαν διεθνείς ειδοποιήσεις για εγκλήματα σε βάρος ανηλίκων οι οποίες σχετίζονταν με την κοινότητα αυτή», σημείωσε η υπηρεσία μετανάστευσης μέσω X, με φωτογραφίες κάποιων από τα παιδιά.

🚨 Desde @MigracionCol lideramos un operativo en Yarumal (Antioquia) junto al Gaula Militar Oriente, donde rescatamos 17 niños niñas y adolescentes de la secta judío ortoxa Lev Tahor. Cinco de ellos tenían circular amarilla de @Interpol pic.twitter.com/mqub1BwfGf — Migración Colombia (@MigracionCol) November 23, 2025

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα παιδιά είναι διαφόρων εθνικοτήτων (ιδίως Γουατεμάλας, ΗΠΑ και Καναδά).

«Ορισμένα στοιχεία αφήνουν να εννοηθεί πως κάποια είχαν απαχθεί», κάτι που σημαίνει πως πρόκειται πιθανόν για υπόθεση «εμπορίας ανθρώπων με κάλυψη το θρησκευτικό δόγμα», κατά την ίδια πηγή.

Σε βάρος κάποιων πιστών της σέκτας εκκρεμεί κόκκινη ειδοποίηση της Interpol — ή αλλιώς διεθνές σήμα από κάποια αστυνομική υπηρεσία που ζητεί από τις αστυνομίες σε όλο τον κόσμο να συλλάβουν τα πρόσωπα που αφορούν.

⛓️ @MigracionCol y el Gaula Militar en Antioquia, rescataron a 17 menores de edad extranjeros de una secta religiosa. Según las autoridades, dichas secta sería la autora internacional de graves delitos contra niños y niñas 🔴 En vivo por: 👉🏻 https://t.co/oeZQpX1NJ1 pic.twitter.com/EJEqri7Drm — RTVC Noticias (@RTVCnoticias) November 24, 2025

Σύμφωνα με τις κολομβιανές αρχές, μέλη της σέκτας βρίσκονταν στην επικράτεια «σε αναζήτηση χώρας όπου δεν θα αντιμετώπιζαν περιορισμούς στη συνέχιση των φερόμενων παράνομων δραστηριοτήτων τους».

Η σέκτα, που ιδρύθηκε τα χρόνια του 1980, ασκεί ριζοσπαστική εκδοχή του ιουδαϊσμού, που προβλέπει ιδίως ότι οι γυναίκες πρέπει να καλύπτονται με μαύρους χιτώνες από την κορυφή ως τα νύχια.

Migración Colombia rescata 17 menores de la secta judío ortoxa Lev Tahor. Cinco de ellos tenían circular amarilla de Interpol Se atendieron reportes sobre la presencia en el país de menores de edad de nacionalidades estadounidense, guatemalteca y canadiense. pic.twitter.com/gsQKa9C9P2 — BoyacaLEinforma (@BoyacaLEinforma) November 24, 2025

Τον Δεκέμβριο του 2024, οι Αρχές στη Γουατεμάλα ανακοίνωναν πως διέσωσαν 160 παιδιά κατά τη διάρκεια επιχείρησης στον νότο, εξαιτίας υποψιών για εμπορία ανθρώπων, «βιασμούς», «εξαναγκαστικές κυήσεις» και «κακομεταχείριση παιδιών».

Με πληροφορίες από ΑΜΠΕ, AFP