Οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι διέσωσαν στη βορειοδυτική Κολομβία ένα μωρό ιπποπόταμο από την αποικία του Πάμπλο Εσκομπάρ, το οποίο βρήκαν ψαράδες στις όχθες ενός ποταμού και εμφάνιζε σημάδια υποσιτισμού.

Η Κολομβία έχει περίπου 200 ιπποπόταμους που ζουν ελεύθερα στη φύση, σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος. Όλοι τους προέρχονται από την εισαγωγή αυτών των ζώων από τον βαρόνο των ναρκωτικών Πάμπλο Εσκομπάρ, ο οποίος σκοτώθηκε από τις δυνάμεις επιβολής της τάξης το 1993.

Οι ψαράδες βρήκαν τον μικρό ιπποπόταμο που είχε αποχωριστεί τη μητέρα του και ήταν κρυμμένος μέσα στους θάμνους κατά μήκος της όχθης σε μια αγροτική περιοχή του Πουέρτο Νάρε, πόλης στην Αντιόκια, στον βορρά, εξήγησε την Τρίτη ο Χαβιέρ Βαλένσια, διευθυντής της περιφερειακής περιβαλλοντικής αρχής.

Κτηνίατροι τον περιέθαλψαν καθώς παρουσίαζε “προχωρημένη αφυδάτωση και υποσιτισμό”, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Las autoridades rescataron a un hipopótamo bebé que fue hallado por pescadores a orillas de un río en el noroeste de Colombia con signos de desnutrición, informó el martes la corporación ambiental de la zona. En Colombia hay unos 200 hipopótamos invasores en áreas naturales,… pic.twitter.com/HOyUVZXB4k — ElObservadorCR (@ElObservador_CR) August 5, 2026

Μόλις η κατάσταση της υγείας του σταθεροποιήθηκε, το ζώο μεταφέρθηκε σε ένα καταφύγιο ιπποποτάμων στη Χασιέντα Νάπολες, το μεγάλο ράντσο που άλλοτε ανήκε στον Εσκομπάρ και τώρα έχει διαμορφωθεί σε θεματικό πάρκο.

Ο Πάμπλο Εσκομπάρ είχε εισάγει τέσσερις ιπποπόταμους τη δεκαετία του 1980 για τον ιδιωτικό ζωολογικό του κήπο του στη Χασιέντα, τη μεγάλη αγροτική έκταση που είχε.

Μετά τον θάνατο του αρχηγού του καρτέλ του Μεδεγίν, τα ζώα διέφυγαν και εγκαταστάθηκαν κατά μήκος του ποταμού Μαγδαλένα, στις όχθες του, όπου διατάραξαν το οικοσύστημα του ποταμού και επιτέθηκαν σε ψαράδες.

Σήμερα θεωρούνται ένα εισβλητικό είδος, και ο λόγος αυτός ώθησε την κυβέρνηση να εγκρίνει φέτος ένα σχέδιο για τη θανάτωση περίπου 80 μεταξύ αυτών, μετά τις προσπάθειες ελέγχου του πληθυσμού τους με στείρωση, οι οποίες απέτυχαν.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αποικία ιπποπόταμων εκτός Αφρικής.

Φωτογραφία: AFP