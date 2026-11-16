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Δικαστής της Κολομβίας κάλεσε χθες Κυριακή επιτροπή του Κογκρέσου να εξετάσει αν υπάρχουν λόγοι να αρχίσει να διενεργεί έρευνα σε βάρος του προέδρου της χώρας, του Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, διότι απευθύνει δημόσια ύβρεις και «περιφρονητικές εκφράσεις» σε βάρος φερόμενων ως κακοποιών υπό κράτηση.

Ο πρόεδρος της λεγόμενης σκληρής δεξιάς δημοσιοποιεί συχνά βίντεο σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, στα οποία καταφέρεται εναντίον μελών ενόπλων οργανώσεων που έχουν μόλις συλληφθεί, εμφανίζονται με δεμένα τα χέρια, έχοντας γύρω τους στρατιωτικούς.

Προχθές Σάββατο, εμφανίστηκε να απευθύνεται σε μελη ομάδας διαφωνούντων της πρώην οργάνωσης ανταρτών FARC, μετά τη σύλληψή τους στον νομό Αντιόκια, ανάμεσά τους ηγέτη γνωστό με το ψευδώνυμο «Πρίμο Γκέι», που χαρακτήρισε «βρομιάρη», «σκουπίδι», «ελεεινό δολοφόνο».

Κατά τη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας χθες Κυριακή, ο δικαστής κάλεσε την κάτω Βουλή της Κολομβίας να εξετάσει αν υπάρχουν λόγοι να αρχίσει να διενεργείται έρευνα.

Η συγκεκριμένη επιτροπή είναι το όργανο που έχει τη δικαιοδοσία να διενεργεί έρευνες για πιθανές παραβιάσεις του νόμου από τους προέδρους της Κολομβίας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Ο αρχηγός του κράτους χρησιμοποίησε «εκφράσεις απόλυτα περιφρονητικές για τους πολίτες αυτούς, πλήττοντας την ανθρώπινη αξιοπρέπειά τους», σημείωσε ο δικαστής, σύμφωνα με απόσπασμα της ακροαματικής διαδικασίας που μεταδόθηκε από μέσα ενημέρωσης της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Η αντιπολίτευση επικρίνει την επικοινωνιακή στρατηγική του προέδρου, κάνει λόγο για εντυπωσιοθηρία, θέαμα προορισμένο για κατανάλωση των ΜΜΕ στη χώρα όπου έχουν χυθεί ποταμοί αίματος τις έξι και πλέον δεκαετίες εμφυλίου πολέμου.

Ο πρόεδρος εμφανίζεται συχνά με πιστόλι στη ζώνη και, την περασμένη εβδομάδα, έκανε περιοδεία με στρατιωτική περιβολή.

Έχει εμφανιστεί επανειλημμένα σε βίντεο να βαδίζει ανάμεσα σε πτώματα φερόμενων ως μελών ένοπλων οργανώσεων, τυλιγμένα με λευκά νεκρικά σάβανα.

Η αδιάλλακτη πολιτική του έναντι των οργανώσεων εκτός νόμου υποστηρίζεται ανεπιφύλακτα από τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP

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