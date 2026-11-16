Δικαστής της Κολομβίας κάλεσε χθες Κυριακή επιτροπή του Κογκρέσου να εξετάσει αν υπάρχουν λόγοι να αρχίσει να διενεργεί έρευνα σε βάρος του προέδρου της χώρας, του Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, διότι απευθύνει δημόσια ύβρεις και «περιφρονητικές εκφράσεις» σε βάρος φερόμενων ως κακοποιών υπό κράτηση.

Ο πρόεδρος της λεγόμενης σκληρής δεξιάς δημοσιοποιεί συχνά βίντεο σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, στα οποία καταφέρεται εναντίον μελών ενόπλων οργανώσεων που έχουν μόλις συλληφθεί, εμφανίζονται με δεμένα τα χέρια, έχοντας γύρω τους στρατιωτικούς.

Προχθές Σάββατο, εμφανίστηκε να απευθύνεται σε μελη ομάδας διαφωνούντων της πρώην οργάνωσης ανταρτών FARC, μετά τη σύλληψή τους στον νομό Αντιόκια, ανάμεσά τους ηγέτη γνωστό με το ψευδώνυμο «Πρίμο Γκέι», που χαρακτήρισε «βρομιάρη», «σκουπίδι», «ελεεινό δολοφόνο».

¡A ESTOS MISERABLES BANDIDOS SE LES ACABÓ LA IMPUNIDAD! ¡EL TIGRE LOS CAZÓ Y AHORA TENDRÁN QUE RESPONDER ANTE LA JUSTICIA! Más de dos décadas sembrando terror, asesinando policías y soldados, desplazando familias, extorsionando comerciantes y financiando sus estructuras criminales con narcotráfico y minería ilegal. ¡SE LES ACABÓ LA FIESTA! En dos contundentes operaciones de nuestra valerosa Fuerza Pública capturaron a dos peligrosos cabecillas del narcoterrorismo: Alias “Primo Gay”, uno de los criminales más buscados de Antioquia, con diez años de trayectoria delictiva pasando por el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. Señalado como responsable de la masacre de 13 policías en Amalfi, del asesinato de otros uniformados y del secuestro, tortura y asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda. Este criminal también está señalado de provocar el desplazamiento de más de 2.500 personas en Briceño, extorsionar a Hidroituango y ejecutar atentados terroristas contra torres de energía en Medellín y Bello. Alias “Pata de Palo”, segundo cabecilla de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo, con más de 23 años de trayectoria criminal. Este miserable coordinaba una organización de 1.444 delincuentes distribuidos en ocho subestructuras armadas, vinculada con homicidios, desplazamientos forzados, extorsiones, narcotráfico y minería ilegal. Pretendía seguir extendiendo sus tentáculos criminales por Córdoba, Antioquia, Bolívar y Sucre. ¡EN LA ERA DEL TIGRE NO HAY ESCONDITE PARA LOS NARCOTERRORISTAS! A estos sujetos se les respetó la vida durante las operaciones porque nuestra Fuerza Pública actúa bajo la Constitución y la ley. Pero que no se equivoquen: les espera todo el peso de la justicia, una celda de máxima seguridad y, si se cumplen los requisitos legales, la extradición a los Estados Unidos. A los asesinos de nuestros policías, soldados, periodistas y ciudadanos inocentes los vamos a perseguir sin descanso. ¡No habrá territorio donde puedan esconderse de la autoridad del Estado! ¡EL TIGRE NO NEGOCIA CON EL TERROR! ¡EL TIGRE DEFIENDE A LOS COLOMBIANOS DE BIEN! ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 15, 2026

Κατά τη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας χθες Κυριακή, ο δικαστής κάλεσε την κάτω Βουλή της Κολομβίας να εξετάσει αν υπάρχουν λόγοι να αρχίσει να διενεργείται έρευνα.

Η συγκεκριμένη επιτροπή είναι το όργανο που έχει τη δικαιοδοσία να διενεργεί έρευνες για πιθανές παραβιάσεις του νόμου από τους προέδρους της Κολομβίας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Ο αρχηγός του κράτους χρησιμοποίησε «εκφράσεις απόλυτα περιφρονητικές για τους πολίτες αυτούς, πλήττοντας την ανθρώπινη αξιοπρέπειά τους», σημείωσε ο δικαστής, σύμφωνα με απόσπασμα της ακροαματικής διαδικασίας που μεταδόθηκε από μέσα ενημέρωσης της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Η αντιπολίτευση επικρίνει την επικοινωνιακή στρατηγική του προέδρου, κάνει λόγο για εντυπωσιοθηρία, θέαμα προορισμένο για κατανάλωση των ΜΜΕ στη χώρα όπου έχουν χυθεί ποταμοί αίματος τις έξι και πλέον δεκαετίες εμφυλίου πολέμου.

Ο πρόεδρος εμφανίζεται συχνά με πιστόλι στη ζώνη και, την περασμένη εβδομάδα, έκανε περιοδεία με στρατιωτική περιβολή.

Έχει εμφανιστεί επανειλημμένα σε βίντεο να βαδίζει ανάμεσα σε πτώματα φερόμενων ως μελών ένοπλων οργανώσεων, τυλιγμένα με λευκά νεκρικά σάβανα.

Η αδιάλλακτη πολιτική του έναντι των οργανώσεων εκτός νόμου υποστηρίζεται ανεπιφύλακτα από τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP