Την τραγική κατάληξη στην εξαφάνιση του Ματέο Πέρες επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γουστάβο Πέτρο. Το σώμα του 25χρονου δημοσιογράφου βρέθηκε την Παρασκευή (8/5) στη βορειοδυτική περιοχή της Μπρισένιο, στον νομό Αντιόκια, μια περιοχή που μαστίζεται από τη δράση ένοπλων οργανώσεων και το οργανωμένο έγκλημα.

Ο Πέρες, διευθυντής του ψηφιακού περιοδικού «El Confidente de Yarumal» και φοιτητής, είχε εξαφανιστεί την περασμένη Τρίτη. Βρισκόταν στην περιοχή για να καλύψει δημοσιογραφικά τις πρόσφατες ένοπλες συγκρούσεις και τη βία που επικρατεί στην επαρχία, όπου συγκρούονται διαφωνούντες των FARC και το ισχυρό καρτέλ ναρκωτικών Clan del Golfo.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τον πρόεδρο Πέτρο, πίσω από τη δολοφονία βρίσκεται ο Τζον Έντισον Τσαλά Τορεχάνο, του οποίου η ομάδα ελέγχει την παράνομη εξόρυξη χρυσού στην περιοχή.

Παρά τις απειλές, ο Πέρες ερευνούσε θέματα διαφθοράς, εγκληματικότητας και την «παράνομη οικονομία» των ένοπλων ομάδων.

Η σορός του εντοπίστηκε από κλιμάκιο του Ερυθρού Σταυρού και του Συνηγόρου του Λαού, με την υποστήριξη της κυβέρνησης, σε μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από τον υψηλότερο δείκτη ανθρωποκτονιών στη χώρα.

Η περίπτωση του Ματέο Πέρες αναδεικνύει για ακόμη μια φορά τους θανάσιμους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι δημοσιογράφοι στην Κολομβία, σύμφωνα με το Ίδρυμα για την Ελευθερία του Τύπου (FLIP).

Η ίδια πηγή αναφέρει ότι οι δημοσιογράφοι δέχονται συνεχείς πιέσεις από ομάδες που «ζουν» από τη διακίνηση κοκαΐνης και την παράνομη εξόρυξη. Από το 1977, τουλάχιστον 170 δημοσιογράφοι έχουν χάσει τη ζωή τους στη χώρα λόγω της δραστηριότητάς τους.

Ο υπουργός Άμυνας, Πέδρο Σάντσες, είχε κινητοποιήσει στρατιωτική επιχείρηση για τον εντοπισμό του 25χρονου δημοσιογράφου, η οποία δυστυχώς κατέληξε στην επιβεβαίωση της δολοφονίας του.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ