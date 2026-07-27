Ένα αποτρόπαιο έγκλημα με πρωταγωνιστές μια νεαρή, μελλοντική μητέρα και το μωρό που θα έφερνε πολύ σύντομα στη ζωή, ήρθε στο φως της δημοσιότητας στην Κολομβία.

Η 21χρονη María Camila Potosí, μια γυναίκα σε πολύ προχωρημένη εγκυμοσύνη απήχθη, μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου και μετά της αφαίρεσαν το μωρό της από την κοιλιά, μόλις λίγες ημέρες αφού είχε αποκαλύψει ότι περιμένει κορίτσι.

Η Maria διένυε τον όγδοο μήνα της εγκυμοσύνης της όταν εξαφανίστηκε, αφού έφυγε από το σπίτι της στο Κάλι της Κολομβίας στις 16 Ιουλίου για έναν τυπικό προγεννητικό έλεγχο.

Η νεαρή γυναίκα βρέθηκε τη Δευτέρα τυλιγμένη σε σεντόνια και κουβέρτα, τέσσερα μίλια μακριά από το σπίτι της.

Η αστυνομία της πόλης διαπίστωσε ότι έφερε πολλαπλές μαχαιριές και ότι το αγέννητο παιδί της είχε αφαιρεθεί και αγνοούνταν.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας την κατέγραψε να ανεβαίνει στο πίσω μέρος μιας μοτοσικλέτας που οδηγούσε μια γυναίκα, την οποία είχε γνωρίσει δύο μήνες νωρίτερα μέσω ενός τοπικού προγράμματος υποστήριξης εγκύων. Η οδηγός της μοτοσικλέτας φέρεται να έχει αλλάξει την κατάθεσή της στους ερευνητές και παραμένει το κεντρικό πρόσωπο των ερευνών για τον τραγικό θάνατο της Μαρίας.

Οι αρχές συνεχίζουν ασταμάτητα τις έρευνες για τον εντοπισμό του χαμένου παιδιού.

Μόλις λίγες ώρες πριν από την απαγωγή της, η Maria είχε βοηθήσει στη φροντίδα ενός άρρωστου συγγενή στο σπίτι της κουνιάδας της στο Μελέντεζ, πριν από το ραντεβού της. Στη συνέχεια, ενημέρωσε τη μητέρα της για μια ιατρική υποχρέωση της τελευταίας στιγμής. Ο σύζυγός της σήμανε συναγερμό όταν εκείνη δεν επέστρεψε στο σπίτι.

Πριν εξαφανιστεί, είχε κοινοποιήσει βίντεο από ένα χαρούμενο πάρτι αποκάλυψης του φύλου για την αγέννητη κόρη της. Διακρινόταν να χαμογελά δίπλα στον σύζυγό της, μόλις λίγες εβδομάδες πριν από την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού.

Η μητέρα της άτυχης κοπέλας, Alba Gomez, απηύθυνε έκκληση στους δολοφόνους της κόρης της να επιστρέψουν την εγγονή της, στην οποία έδωσε το όνομα Alahia. Η ίδια δήλωσε σε συνέντευξή της στα τοπικά μέσα ενημέρωσης:

«Το μόνο που ζητώ με αυτή την έκκληση και με την ελπίδα που διατηρώ ότι το μωρό μου είναι ζωντανό, είναι να βρεθεί. Ζητώ από τους ανθρώπους που το έχουν, να ψάξουν την καρδιά τους και να μου το επιστρέψουν».

Η υπόθεση ερευνάται ως γυναικοκτονία

Ο Συνήγορος του Πολίτη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Κάλι, Gerardo Mendoza, απαίτησε μια «ταχεία, εξαντλητική έρευνα», προσθέτοντας ότι το έγκλημα «δεν μπορεί να μείνει ατιμώρητο».

Παράλληλα, η εκλεγμένη γερουσιαστής Jennifer Pedraza ανέφερε σχετικά με την υπόθεση: «Απήγαγαν, βασάνισαν και δολοφόνησαν μια 21χρονη έγκυο γυναίκα. Απαιτούμε δικαιοσύνη».

Η πρώην υποψήφια για την προεδρία, Sondra Macollins, δήλωσε: «Τι ανικανότητα προκαλεί αυτό. Εμπιστευόμαστε ότι η Γενική Εισαγγελία και η αστυνομία θα δώσουν αυστηρές και τεκμηριωμένες απαντήσεις».