Σε μια άμεση κίνηση υποστήριξης της κολομβιανής κυβέρνησης προχώρησε η Παγκόσμια Τράπεζα, ανακοινώνοντας την εκταμίευση έκτακτης οικονομικής βοήθειας ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων στις 13 Αυγούστου.

Η συγκεκριμένη χρηματοδότηση αποσκοπεί στην ανακούφιση της νοτιοαμερικανικής χώρας, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με τις τραγικές συνέπειες ενός ισχυρού σεισμού που έχει ήδη κοστίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 273 ανθρώπους.

Παράλληλα με την παροχή των κονδυλίων, το διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει στην Ουάσινγκτον ξεκίνησε μια ταχεία μελέτη αξιολόγησης.

Στόχος της έρευνας είναι ο ακριβής προσδιορισμός των υλικών ζημιών και η παροχή μιας πρώτης έγκυρης εκτίμησης προς την κυβέρνηση της Κολομβίας σχετικά με τον συνολικό οικονομικό αντίκτυπο που αφήνει πίσω της η φυσική καταστροφή.