Σοκαριστικό βίντεο ντουκουμέντο κάνει τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με έναν άνθρωπο να εκτελείται στη μέση ενός γεμάτου αυτοκινητόδρομου στην Κολομβία.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, στην πολιτεία Λα Ορόρα, όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον ενός οδηγού, με αποτέλεσμα ο άνδρας να χάσει τη ζωή του επί τόπου, αφού δέχθηκε πυροβολισμούς εξ επαφής.

Βίντεο από την εν ψυχρώ δολοφονία – Σκληρές εικόνες:

Ένας δυνατός κρότος διέκοψε την καθημερινότητα των πολιτών στη λεωφόρο Λεόν Φέμπρες Κορντέρο, όπου τα οχήματα είχαν κατακλύσει τον αυτοκινητόδρομο.

Δύο άνδρες κατέβηκαν από μοτοσικλέτα και έκλεισαν τον δρόμο ενός οδηγού, τον πυροβόλησαν εξ επαφής, εκείνος πέθανε ενώ οι δράστες τράπηκαν σε φυγή.

Περαστικοί και οδηγοί που βρίσκονταν στο σημείο έγιναν μάρτυρες της στυγερής αυτής δολοφονίας.