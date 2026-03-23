Ένας άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του, 77 τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία, ενώ η τύχη ακόμη 43 επιβαινόντων παραμένει αδιευκρίνιστη, μετά τη συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους των ενόπλων δυνάμεων της Κολομβίας στην περιοχή Πουέρτο Λεγκίσαμο του διαμερίσματος Πουτουμάγιο, κοντά στα σύνορα με το Περού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Κολομβίας, το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά την απογείωση του αεροσκάφους τύπου Hercules C-130 από το Πουέρτο Λεγκίσαμο. Βίντεο που μετέδωσαν κολομβιανά μέσα ενημέρωσης καταγράφουν τα φλεγόμενα συντρίμμια του αεροσκάφους σε δασώδη περιοχή.

Ο υπουργός Άμυνας Πέδρο Σάντσες δήλωσε ότι ο ακριβής αριθμός των θυμάτων και τα αίτια της συντριβής δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Από την πλευρά του, ο αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας, πτέραρχος Κάρλος Φερνάντο Σίλβα, ανέφερε ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν συνολικά 125 άτομα, εκ των οποίων 114 επιβάτες και 11 μέλη πληρώματος.

Το αεροσκάφος συνετρίβη σε απόσταση περίπου τριών χιλιομέτρων από κατοικημένη περιοχή, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γουστάβο Πέτρο, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, επιβεβαίωσε τον έναν θάνατο και τους δεκάδες τραυματισμούς, σημειώνοντας ότι η κατάσταση των υπολοίπων επιβαινόντων παραμένει υπό διερεύνηση.