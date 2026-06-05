Εργαζόμενος έχασε τη ζωή του και έξι συνάδελφοί του αγνοούνται έπειτα από έκρηξη αερίου σε ανθρακωρυχείο στην κεντρική Κολομβία, ανακοίνωσε αρμόδια αρχή.

Η έκρηξη έγινε σε ορυχείο στη Σουτατάουσα, δήμο που απέχει περίπου 74 χιλιόμετρα βόρεια από την πρωτεύουσα Μπογκοτά, σε περιοχή όπου η οικονομία είναι επικεντρωμένη στα ορυχεία άνθρακα και τα δυστυχήματα αυτής της φύσης είναι κάθε άλλο παρά σπάνια.

Η εθνική αρχή μεταλλείων και ορυχείων ανέφερε μέσω X ότι εργαζόμενος ανασύρθηκε νεκρός –«χωρίς ζωτικές ενδείξεις», κατά την ορολογία που χρησιμοποίησε– και ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για να βρεθούν άλλοι έξι που αγνοούνται.

#AEstaHora continúan las labores de atención y verificación en la mina San Antonio 3, en Sutatausa (Cundinamarca).

Nuestros equipos de Salvamento Minero trabajan para llegar a las seis personas reportadas al interior de la bocamina. Hasta el momento, una persona ha sido evacuada… — AgenciaNaldeMinería (@ANMColombia) June 4, 2026

#Atención Un hombre murió tras la explosión registrada en una mina del municipio de Sutatausa, Cundinamarca. Otro trabajador fue trasladado a un hospital, mientras que las autoridades adelantan labores para rescatar a otros cuatro mineros que permanecen atrapados. #VocesySonidos pic.twitter.com/fUilZlYSNJ — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 4, 2026

Τα δυστυχήματα σε ορυχεία και μεταλλεία που αποδίδονται σε συγκεντρώσεις αερίου είναι τραγικά συνηθισμένα σε αυτή την περιοχή της Κολομβίας. Αποδίδονται γενικά στον ανεπαρκή εξαερισμό στις στοές ορυχείων, ειδικά όσων λειτουργούν παράνομα ή με υποτυπώδη μέσα.

ATENCIÓN | Muere un hombre tras explosión en mina de Sutatausa, Cundinamarca. Bomberos rescatan con vida a otro trabajador. Cuatro mineros más continúan atrapados. pic.twitter.com/OQiMUDXjjt — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) June 4, 2026

Τον Μάιο, άλλες δύο εκρήξεις σε ορυχεία, εκ των οποίων ένα βρίσκεται επίσης στη Σουτατάουσα, στοίχισαν τη ζωή σε συνολικά 13 εργαζόμενους.

Ακόμη έξι σκοτώθηκαν τον Φεβρουάριο, εξαιτίας έκρηξης σε παράνομο ανθρακωρυχείο στη Γουατσετά, στην ίδια δημοτική ενότητα, τη Σουτατάουσα.