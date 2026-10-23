Εννέα αντάρτες της οργάνωσης ELN (Στρατός Εθνικής Απελευθέρωσης) σκοτώθηκαν σε στρατιωτική επιχείρηση στον νομό Κάουκα της νοτιοδυτικής Κολομβίας, όπως ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ο πρόεδρος της χώρας Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια.

¡Golpe demoledor al narcoterrorismo del ELN en el suroccidente colombiano!

En una operación de bombardeo estratégico de nuestras Fuerzas Militares, desarrollada en zona rural de El Tambo, Cauca, fueron dados de baja 9 integrantes del grupo narcoterrorista ELN, entre ellos, de acuerdo con la identificación preliminar, alias “Marcos Pacífico”, objetivo de alto valor y uno de los principales cabecillas de esa organización criminal. Su identidad está pendiente de confirmación decadactilar.

Este criminal era el segundo cabecilla y responsable militar del Frente de Guerra Suroccidental del ELN, máximo jefe del frente José María Becerra y responsable de dirigir tres frentes narcoterroristas que operan en Cauca, Nariño y Valle del Cauca.

Estaba vinculado con secuestros, atentados y ataques contra nuestra Fuerza Pública en Cali y Buenaventura. También se le atribuye haber impartido órdenes a las milicias urbanas del ELN durante las protestas de 2022.

Este resultado representa un golpe contundente a la estructura militar, al mando territorial y a las redes urbanas del ELN en el Pacífico colombiano.

Que lo tengan claro todos los narcoterroristas: no habrá un solo rincón de Colombia donde puedan esconderse de la fuerza legítima del Estado. Los perseguiremos sin descanso, desmantelaremos sus estructuras y acabaremos con su capacidad de sembrar terror entre los colombianos.

¡Bienvenidos a la Patria Milagro, miserables!

¡Firme por la Patria!

¡Que viva Cristo Rey!

(A.D.L.E.) 🇨🇴🐅

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 22, 2026