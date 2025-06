Ένοπλος πυροβόλησε χθες Σάββατο τον υποψήφιο για την προεδρία της Κολομβίας Μιγκέλ Ουρίμπε στο προάστιο Φοντιμπόν της πρωτεύουσας Μπογκοτά.

Σε εικόνες που μετέδωσαν κολομβιανά μέσα ενημέρωσης, φαίνεται ο 39χρονος γερουσιαστής – υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν τον προσεχή Μάιο – να εκφωνεί ομιλία σε προεκλογική συγκέντρωση όταν ακούγονται πυροβολισμοί και επικρατεί πανικός. Λίγο αργότερα, διακρίνεται αιμόφυρτος πάνω στο καπό αυτοκινήτου.

Διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο και η κατάσταση του χαρακτηρίζεται κρίσιμη, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας La República.

🇨🇴 #Colombia: An assassination attempt was carried out on presidential pre-candidate Miguel Uribe Turbay. He was reportedly shot by a hitman in Fontibón, Bogotá. pic.twitter.com/fW0hrdQsmF

