Η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Μπογκοτά, ανακοίνωσε ότι η Κολομβία ξεκίνησε και πάλι τους αεροψεκασμούς με γλυφοσάτη, στο πλαίσιο της προσπάθειας περιορισμού των καλλιεργειών κόκας. Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων από την Ουάσιγκτον για εντατικοποίηση της μάχης κατά των ναρκωτικών, καθώς η χώρα παραμένει ο μεγαλύτερος παραγωγός κοκαΐνης παγκοσμίως.

Σύμφωνα με την αμερικανική διπλωματική αποστολή, οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται πλέον με τη χρήση drones και με τεχνική υποστήριξη των ΗΠΑ. Η νέα τεχνολογία θεωρείται ότι μπορεί να περιορίσει τις καλλιέργειες κόκας με μεγαλύτερη ακρίβεια, μειώνοντας παράλληλα τους κινδύνους για το προσωπικό και τις επιπτώσεις στις τοπικές κοινότητες. Όπως επισημαίνεται, στόχος είναι η μείωση της διακίνησης κοκαΐνης και κατ’ επέκταση των θανάτων από ναρκωτικά στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι ψεκασμοί με γλυφοσάτη είχαν διακοπεί το 2015, έπειτα από ανησυχίες για πιθανές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Ωστόσο, η κυβέρνηση του προέδρου Γουστάβο Πέτρο αποφάσισε την επαναφορά της πρακτικής τον Δεκέμβριο, παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν είχε ταχθεί κατά της χρήσης του συγκεκριμένου ζιζανιοκτόνου. Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο της βελτίωσης των διμερών σχέσεων με τις ΗΠΑ, μετά από περίοδο έντονων πολιτικών αντιπαραθέσεων.

Ο υπηρεσιακός υπουργός Δικαιοσύνης, Αντρές Ιδάραγα, διευκρίνισε ότι τα drones πετούν σε χαμηλό ύψος, περίπου 1,5 μέτρο πάνω από τις καλλιέργειες, ώστε οι ψεκασμοί να είναι στοχευμένοι και να περιορίζονται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και στους κατοίκους. Οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται κυρίως σε περιοχές όπου ένοπλες οργανώσεις εξαναγκάζουν αγρότες να καλλιεργούν κόκα, το φυτό από το οποίο παράγεται η κοκαΐνη.

Παρά τις διαβεβαιώσεις των αρχών, οι τοπικές κοινωνίες εκφράζουν έντονες αντιδράσεις. Κάνουν λόγο για καταστροφή νόμιμων καλλιεργειών και για σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ υπενθυμίζουν ότι η γλυφοσάτη έχει χαρακτηριστεί από διεθνείς οργανισμούς ως δυνητικά καρκινογόνος ουσία.