Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Τουλάχιστον έξι μέλη των ενόπλων δυνάμεων έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 28 τραυματίστηκαν σε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς εναντίον στρατιωτικής βάσης στην Κολομβία, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο υπουργός Άμυνας, αποδίδοντας την ευθύνη στην οργάνωση ELN.

«Καταδικάζω με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την τρομοκρατική επίθεση του ELN», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ο υπουργός Άμυνας Πέδρο Σάντσες, παρουσιάζοντας επικαιροποιημένο απολογισμό της επίθεσης, η οποία σημειώθηκε χθες σε δήμο κοντά στα σύνορα της Κολομβίας με τη Βενεζουέλα.

Με το συγκεκριμένο χτύπημα, ο αριθμός των στελεχών των δυνάμεων ασφαλείας που έχουν σκοτωθεί από επιθέσεις του ELN μέσα σε μία εβδομάδα ανήλθε στους δέκα.

Την ίδια στιγμή, οι ειρηνευτικές συνομιλίες ανάμεσα στην κυβέρνηση και την οργάνωση ανταρτών παραμένουν παγωμένες από τις αρχές του έτους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων, στόχος της επίθεσης ήταν βάση του πεζικού σε χωριό του νομού Σέσαρ.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας, Λουίς Εμίλιο Καρδόσο, επιβεβαίωσε επίσης μέσω X ότι πίσω από την επίθεση βρίσκεται ο ELN, διευκρινίζοντας ότι οι δράστες χρησιμοποίησαν εκρηκτικούς μηχανισμούς εναντίον του στρατοπέδου του 14ου τάγματος πεζικού στον δήμο Αγουατσίκα.

Από την περασμένη Κυριακή, τουλάχιστον 83 επιθέσεις έχουν αποδοθεί στον ELN, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο ELN (Στρατός Εθνικής Απελευθέρωσης), οργάνωση της άκρας αριστεράς που ιδρύθηκε το 1964, αντλούσε στο παρελθόν ιδεολογική έμπνευση από τον αργεντινό επαναστάτη Ερνέστο Τσε Γκεβάρα.

Υπολογίζεται ότι αριθμεί περίπου 5.800 μέλη και έχει παρουσία σε πάνω από το 20% των περισσότερων από 1.100 δήμων της Κολομβίας, σύμφωνα με ειδικούς και τις υπηρεσίες πληροφοριών.

Σήμερα φέρεται να χρηματοδοτείται από τη διακίνηση ναρκωτικών, την εκμετάλλευση μεταλλείων, κυρίως χρυσού, καθώς και από απαγωγές με σκοπό την είσπραξη λύτρων.

Την Κυριακή 14/12, η οργάνωση είχε ανακοινώσει τριήμερο αποκλεισμό σε περιοχές υπό τον έλεγχό της όπου καλλιεργούνται φυτά κόκας και παράγεται κοκαΐνη, επικαλούμενη τις «απειλές ιμπεριαλιστικής επέμβασης» του Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει απειλήσει να διατάξει χερσαίες επιχειρήσεις κατά εργαστηρίων παραγωγής ναρκωτικών, μεταξύ άλλων και στην Κολομβία.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία του υπουργείου Άμυνας, από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο 146 στρατιωτικοί και αστυνομικοί σκοτώθηκαν από επιθέσεις διαφόρων παράνομων ένοπλων οργανώσεων που δρουν στη χώρα, αριθμός αυξημένος κατά 128% σε σύγκριση με το 2024.

Ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος της Κολομβίας, Γουστάβο Πέτρο, επιχείρησε μετά την ανάληψη της εξουσίας το 2022 να προωθήσει διαπραγματεύσεις με τον ELN και άλλες ένοπλες οργανώσεις, με στόχο τον τερματισμό της δράσης τους.

Ωστόσο, η διαδικασία ναυάγησε τον Ιανουάριο, όταν ο ELN εξαπέλυσε σειρά επιθέσεων εναντίον παρατάξεων διαφωνούντων των FARC που συνεχίζουν την ένοπλη δράση τους, με αποτέλεσμα περισσότερους από 100 νεκρούς σε περιοχή κοντά στα σύνορα με τη Βενεζουέλα.

Η Κολομβία βρίσκεται εδώ και περίπου έξι δεκαετίες αντιμέτωπη με έναν αιματηρό εμφύλιο πόλεμο, στον οποίο ενεπλάκησαν αντάρτικες οργανώσεις της άκρας αριστεράς, ακροδεξιά τάγματα θανάτου, καρτέλ ναρκωτικών και οι κρατικές δυνάμεις ασφαλείας, με απολογισμό πάνω από 220.000 νεκρούς και εκατομμύρια εκτοπισμένους.

Με πληροφορίες από: The Guardian