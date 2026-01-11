Έξι άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο κατά τη συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους στην κεντρική Κολομβία, όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές. Μεταξύ των θυμάτων είναι ο 34χρονος Κολομβιανός τραγουδιστής Τζέισον Χιμένες, ο οποίος ήταν εξαιρετικά δημοφιλής στην πατρίδα του αλλά και σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης καταγράφεται η στιγμή που το αεροσκάφος συντρίβεται σε χωράφι και τυλίγεται στις φλόγες.

«Δεν υπάρχουν επιζώντες», δήλωσε στο Caracol Radio ο σμήναρχος Άλβαρο Μπέλο της κολομβιανής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας.

#Colombia

Muere el cantante colombiano Yeison Jimenez junto a otras 6 personas al estrellarse un avión privado cerca de Bogotá.

pic.twitter.com/SwBsU1N917 — ViralV News (@Viral_V5) January 11, 2026

Το ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στο αεροδρόμιο της Πάιπα με προορισμό τη Μεντεγίν, στο βορειοδυτικό τμήμα της Κολομβίας, σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών.

🕊️ | En un par de entrevistas, Yeison Jiménez contó que soñó 3 veces que moriría en un accidente de avión…

Hoy esa pesadilla se hizo realidad.

Qué dolor tan grande. La música popular está de luto.

QEPD Yeison Jiménez 💔🕊️😔#YeisonJimenez #QEPD #MusicaPopular pic.twitter.com/3dP9zoERUH — Expedientes (@Expedientes_ec) January 11, 2026

Πηγές: AΜΠΕ, AFP

Φωτογραφία: elcolombiano