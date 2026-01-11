Έξι άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο κατά τη συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους στην κεντρική Κολομβία, όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές. Μεταξύ των θυμάτων είναι ο 34χρονος Κολομβιανός τραγουδιστής Τζέισον Χιμένες, ο οποίος ήταν εξαιρετικά δημοφιλής στην πατρίδα του αλλά και σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής.
Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης καταγράφεται η στιγμή που το αεροσκάφος συντρίβεται σε χωράφι και τυλίγεται στις φλόγες.
«Δεν υπάρχουν επιζώντες», δήλωσε στο Caracol Radio ο σμήναρχος Άλβαρο Μπέλο της κολομβιανής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας.
#Colombia
Muere el cantante colombiano Yeison Jimenez junto a otras 6 personas al estrellarse un avión privado cerca de Bogotá.
pic.twitter.com/SwBsU1N917
— ViralV News (@Viral_V5) January 11, 2026
Το ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στο αεροδρόμιο της Πάιπα με προορισμό τη Μεντεγίν, στο βορειοδυτικό τμήμα της Κολομβίας, σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών.
🕊️ | En un par de entrevistas, Yeison Jiménez contó que soñó 3 veces que moriría en un accidente de avión…
Hoy esa pesadilla se hizo realidad.
Qué dolor tan grande. La música popular está de luto.
QEPD Yeison Jiménez 💔🕊️😔#YeisonJimenez #QEPD #MusicaPopular pic.twitter.com/3dP9zoERUH
— Expedientes (@Expedientes_ec) January 11, 2026
Πηγές: AΜΠΕ, AFP
Φωτογραφία: elcolombiano