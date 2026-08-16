Μια νεαρή γυναίκα, η οποία παρέμεινε σχεδόν 37 ώρες παγιδευμένη κάτω από τα συντρίμμια έπειτα από τον φονικό σεισμό στην Κολομβία, σώθηκε από σωστικά συνεργεία και μετετράπη σε σύμβολο ελπίδας για πολλούς στη χώρα.

Δυστυχώς όμως η ιστορία της είχε τραγική κατάληξη. Ο λόγος για την Ντανιέλα Λάργκο, η οποία υπέκυψε μετά τη διάσωση της, το βράδυ της Παρασκευής 14 Αυγούστου στο νοσοκομείο όπου είχε εισαχθεί.

Η 32χρονη που ανασύρθηκε από τα συντρίμμια πάνω σε φορείο στην Περέιρα, με υπόκρουση επιφωνήματα χαράς και επευφημίες συγκεντρωμένου πλήθους, συγκίνησε πολλούς στη χώρα που, με βαθύ ψυχικό τραύμα μετά τον σεισμό, ψάχνει ακόμη τουλάχιστον 320 αγνοούμενους, σύμφωνα με τα δεδομένα της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών.

Βίντεο από τη διάσωση της Ντανιέλα στην Περέιρα:

Ο σεισμός 7,4 βαθμών ήταν ο ισχυρότερος αυτού του αιώνα στην Κολομβία. Στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 294 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους σχεδόν 4.000. Η Περέιρα και η Κάλι είναι οι πόλεις που χτυπήθηκαν πιο σκληρά.

Στις περιοχές όπου έχουν καταγραφεί οι μεγαλύτερες ζημιές σωστικά συνεργεία απομάκρυναν χθες συντρίμμια, οροφές και τοίχους με τη βοήθεια μηχανημάτων, έξι ημέρες μετά την καταστροφή.

Η μητέρα της 32χρονης, η Σάντρα Μιλένα Πέρες, δήλωσε στο AFP πως ήθελε το μαρτύριο της νεαρής, καρκινοπαθούς σε ύφεση, να «τελειώσει γρήγορα». Η Ντανιέλα Λάργκο άφησε ορφανό τον 12χρονο γιο της.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ και AFP