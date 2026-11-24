Η κολομβιανή δικαιοσύνη έδωσε εντολή στον πρόεδρο της χώρας, που ανήκει στη λεγόμενη σκληρή δεξιά, τον Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια (φωτό), να ανακαλέσει δήλωσή του για τη «woke» κουλτούρα και να απέχει στο μέλλον από το να την παρουσιάζει σαν απειλή για τη χώρα, σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο που είδε το φως της δημοσιότητας χθες Δευτέρα (23/11).

Η απόφαση ακολουθεί προσφυγή πρώην μέλους της κυβέρνησης του σοσιαλδημοκράτη τέως προέδρου Γουστάβο Πέτρο εναντίον του διαδόχου του, ο οποίος εξελέγη τον Ιούνιο κι ανέλαβε την εξουσία τον Αύγουστο, αφού ο νέος αρχηγός του κράτους χαρακτήρισε κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης τη 15η Οκτωβρίου τη «woke» κουλτούρα «έναν από τους μεγάλους καρκίνους» που «απειλούν την εθνική ενότητα».

Η δικαιοσύνη διέταξε τον πρόεδρο να δώσει στη δημοσιότητα επανόρθωση, που θα δημοσιοποιηθεί κατά τρόπο ισότιμο με αυτόν της δήλωσης που έκανε τον Οκτώβριο, και να αποσύρει το βίντεο της ομιλίας του από τους προσωπικούς και τους επίσημους λογαριασμούς του στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης. Όλα αυτά μέσα σε πέντε ημέρες από τη δικαστική ειδοποίησή του.

Το δικαστήριο έκρινε ότι η επίδικη τοποθέτηση του προέδρου της Κολομβίας ξεπέρασε τα όρια της ελευθερίας της έκφρασης και ενεθάρρυνε κλίμα ενάντιο στην πολυφωνία, που είναι εγγεγραμμένη στο Σύνταγμα.

Η απόφαση της δικαιοσύνης υπογραμμίζει ότι δημόσιοι λειτουργοί, όπως ιδίως ο πρόεδρος, «υπόκεινται σε πιο αυστηρούς περιορισμούς όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης κατά την άσκηση των καθηκόντων τους».

Η λέξη «woke» («ξύπνιος», «αφυπνισμένος» κατά λέξη στα αγγλικά) χρησιμοποιείται γενικά από συντηρητικούς κύκλους, ιδίως στις ΗΠΑ, ως μειωτικός όρος, συνήθως όταν καταδικάζουν πολιτικές που βρίσκουν υπερβολικά προοδευτικές.

Διαπρύσιος σύμμαχος του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο κ. Δε λα Εσπριέγια επικρίνεται από αρκετούς για δηλώσεις του εναντίον δικαιωμάτων κατοχυρωμένων στο Σύνταγμα της Κολομβίας, ιδίως αυτό της άμβλωσης, και διότι έχει εμφανιστεί να βαδίζει ανάμεσα σε πτώματα φερόμενων ως ανταρτών έπειτα από αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον ένοπλων οργανώσεων που διέταξε.

Στα τέλη Οκτωβρίου, η δικαιοσύνη έδωσε εντολή στην κυβέρνησή του να επαναφέρει σειρά έργων που αναφέρονταν στη σεξουαλική διαφορετικότητα, στον φεμινισμό, καθώς και στην ειρηνευτική διαδικασία, μετά την απόσυρσή τους από τα μεγαλύτερα μουσεία της Κολομβίας.