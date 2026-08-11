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Κτήριο κατέρρευσε χθες, Δευτέρα 10 Αυγούστου, κατά τη διάρκεια του πρωινού σεισμού μεγέθους 7,4 βαθμών ρίχτερ στην Περέιρα της Κολομβίας.

Πρόκειται για ένα τριώροφο, γωνιακό κτήριο στη συμβολή της 13ης Οδού και της 8ης Λεωφόρου της πόλης Περέιρα.

Δεκάδες άνθρωποι έγιναν μάρτυρες του τρομακτικού περιστατικού. Οι Αρχές αναφέρουν δεκάδες νεκρούς και τραυματίες, καθώς σωστικά συνεργεία και κάτοικοι αναζητούν επιζώντες ανάμεσα στα συντρίμμια.

Βίντεο από τη στιγμή της κατάρρευσης του κτηρίου: