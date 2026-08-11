Εθνική τραγωδία εκτυλίσσεται στην Κολομβία, μετά τον φονικό σεισμό με πάνω από 254 νεκρούς.

Ξεχωριστές αναφορές από τις πληγείσες περιοχές ανέβαζαν τον αριθμό των νεκρών σε 254 σήμερα το πρωί τοπική ώρα, με 101 ανθρώπους να έχουν σκοτωθεί στην Περέιρα και 95 στο Κάλι, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας.

Την ίδια στιγμή, πάνω από 1.000 άτομα έχουν τραυματιστεί.

Το γραφείο ανθρωπιστικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Εθνών OCHA υπολογίζει σε 5.000 τον αριθμό των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές, ενώ δεκάδες κτήρια έχουν καταρρεύσει και εκατοντάδες κατοικίες έχουν καταστραφεί.

Σε περισσότερους από 1.000 ανέρχεται ο αριθμός των τραυματιών, με το σύστημα νοσοκομειακής περίθαλψης να βρίσκεται υπό κατάρρευση. Παράλληλα, εκφράζονται φόβοι για χιλιάδες αγνοούμενους μέσα στα ερείπια.

Ο πρόεδρος της χώρας, Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς ολόκληρες πόλεις όπως η Περέιρα και το Κάλι έχουν ισοπεδωθεί.

Δεκάδες κτήρια και ένα Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Κάλι κατέρρευσαν, με τα σωστικά συνεργεία να δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων στα συντρίμμια.

Σχεδόν 100 μετασεισμοί καταγράφηκαν έως σήμερα το πρωί τοπική ώρα.

Στις πλέον πληγείσες πόλεις, διασώστες επιχειρούσαν όλη τη νύχτα με τη βοήθεια γερανών και εκσκαφέων, κόβοντας μεταλλικά δοκάρια και μεταφέροντας κουβάδες με συντρίμμια, σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να εντοπίσουν όσους εξακολουθούν να παραμένουν παγιδευμένοι.

Στις προσπάθειες εντοπισμού συμμετέχουν συγγενείς αγνοουμένων, οι οποίοι ψάχνουν ακόμη και με τα χέρια, αναζητώντας απεγνωσμένα το παραμικρό σημάδι ζωής. Δημιουργούν ανθρώπινες αλυσίδες κι απομακρύνουν τα συντρίμμια.

Όπως λένε οι ειδικοί, οι επόμενες 24 ώρες είναι ιδιαίτερα κρίσιμες.

Δραματική είναι η εικόνα στα δυτικά της χώρας, το σημείο που έχει δεχτεί τα μεγαλύτερα πλήγματα. Πολλές είναι οι πόλεις που παραμένουν αποκλεισμένες.

Το οδικό δίκτυο έχει υποστεί τεράστιες καταστροφές. Έχουν πέσει οι τηλεπικοινωνίες και οι πολίτες είναι πολύ δύσκολο να επικοινωνήσουν με τους αγαπημένους τους. Επίσης, έχουν καταγραφεί πολλές λεηλασίες. Γι’ αυτό το λόγο περιπολούν οι δυνάμεις ασφαλείας στους δρόμους.

Εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες που ανακοίνωσαν ότι θα στείλουν έκτακτη βοήθεια 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων, αρωγή έχουν ήδη προσφέρει Ισραήλ, Μεξικό, Ισημερινός και Γαλλία.

Εν τω μεταξύ, οι πολίτες συνεχίζουν να ζουν με τον φόβο των μετασεισμών.

«Όλα χορεύανε στην Μπογκοτά, ήμασταν στο δρόμο και δεν μπορούσαμε να σταθούμε σωστά πάνω στα πόδια μας».

Εθελοντές και αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν τις δραματικές στιγμές και μιλούν για τις τεράστιες ανάγκες στις πληγείσες περιοχές.

Όπως δήλωσε η Μπάρμπαρα Μέλο -εθελόντρια, η ομάδα της οποίας επιχειρεί στις περιοχές που χτυπήθηκαν περισσότερο από τα 7,4 ρίχτερ- 600.000 άνθρωποι επλήγησαν από τον σεισμό, επισημαίνοντας πως η κατάσταση στο διαμέρισμα του Τσόκο, το επίκεντρο του σεισμού, είναι πολύ δύσκολη, καθώς ιστορικά πρόκειται για μια περιοχή πολύ φτωχή, η οποία λόγω της γεωγραφίας της, δεν έχει διόδους ή δρόμους ώστε να φτάσει η βοήθεια.

Ο Επίσκοπος Άσσου, Τιμόθεος, είπε χαρακτηριστικά ότι «όλα χορεύανε στην Μπογκοτά, ήμασταν στο δρόμο και δεν μπορούσαμε να σταθούμε σωστά πάνω στα πόδια μας».

«Είναι η στιγμή που δεν μπορείς να πεταχτείς. Είναι η στιγμή που παγώνεις… Δεν υπάρχει για μένα πιο τρομερό πράγμα στον κόσμο… Τέτοια αίσθηση που νιώθεις τόσο αδύναμος και απλά περιμένεις βλέπεις και λες μέχρι να σηκωθείς…», ανέφερε ο Γιώργος Σιταράς, ένας Έλληνας που ζει στη Μπογκοτά.

Πηγή: ΕΡΤ