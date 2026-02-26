Οι κολομβιανές αρχές ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν έφοδο χθες Τετάρτη στην Μπογκοτά εναντίον γιάφκας που κατ’ αυτές ανήκε στους αντάρτες της οργάνωσης ELN, όπου βρίσκονταν πυρομαχικά και εκρηκτικές ύλες που θα μπορούσαν, όπως τόνισαν, να χρησιμοποιηθούν για τη διάπραξη «τρομοκρατικών ενεργειών» ενόψει των εκλογικών διαδικασιών αυτής της χρονιάς.

Η χώρα της Λατινικής Αμερικής θα αναδείξει φέτος νέο κοινοβούλιο και τον διάδοχο του σοσιαλδημοκράτη προέδρου Γουστάβο Πέτρο, του πρώτου προέδρου στη σύγχρονη ιστορία της που ανήκει στην αριστερά, διαδικασία όμως που σημαδεύεται από την πίεση διαφόρων ένοπλων παρατάξεων και τη δολοφονία, το καλοκαίρι του 2025, του δεξιού γερουσιαστή Μιγκέλ Ουρίμπε, επίδοξου υποψήφιου για την προεδρία.

Οι βουλευτικές εκλογές θα διεξαχθούν την 8η Μαρτίου, οι προεδρικές την 31η Μαΐου.

Ο ELN (Στρατός Εθνικής Απελευθέρωσης, γκεβαριστές) ανακοίνωσε μονομερή κατάπαυση του πυρός στις εκλογές. Η οργάνωση αυτή κηρύσσει κατά κανόνα μονομερείς εκεχειρίες σε εκλογικές περιόδους και στις γιορτές του τέλους κάθε χρονιά.

Comunicado del Comando Central del ELN Durante los procesos electorales de los últimos 4 gobiernos, el ELN ha realizado cese el fuego de forma

unilateral. Por tanto, seguiremos actuando en correspondencia con nuestra política a favor del pueblo y su

actuación en libertad. pic.twitter.com/5TsUqhNRQV — DelegaDPaz (@DDPazELN) February 23, 2026

Το κρησφύγετο όπου έγινε έφοδος χθες είχε δυνατότητα να κατασκευάσει σχεδόν 70 αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς, τόνισε μέσω X ο υπουργός Άμυνας της Κολομβίας, ο Πέδρο Σάντσες, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με φωτογραφίες που εικονίζουν βλήματα όλμων και άλλα πυρομαχικά που κατασχέθηκαν.

𝐋𝐀 𝐃𝐄𝐌𝐎𝐂𝐑𝐀𝐂𝐈𝐀 𝐍𝐎 𝐒𝐄 𝐈𝐍𝐓𝐈𝐌𝐈𝐃𝐀: 𝐄𝐒𝐓𝐀𝐌𝐎𝐒 𝐏𝐑𝐄𝐏𝐀𝐑𝐀𝐃𝐎𝐒 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐄𝐍𝐅𝐑𝐄𝐍𝐓𝐀𝐑 𝐀 𝐋𝐎𝐒 𝐂𝐑𝐈𝐌𝐈𝐍𝐀𝐋𝐄𝐒 𝐐𝐔E 𝐋𝐀 𝐀𝐌𝐄𝐍𝐀𝐂𝐄𝐍 En la localidad de Usme, Bogotá, la @PoliciaColombia en articulación @GaulaMilitares @FiscaliaCol con… pic.twitter.com/eogHfUH0zd — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) February 25, 2026

«Αυτοί οι μηχανισμοί θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να διαπραχθούν τρομοκρατικές ενέργειες την ημέρα των εκλογών», ανέφερε κάνοντας λόγο περί «σχεδίου» του ELN.

Οι Αρχές συνέλαβαν δύο άτομα κατά τη διάρκεια της εφόδου σε νότια συνοικία της πρωτεύουσας, με τη συμμετοχή επίλεκτων μονάδων.

Την επιχείρηση διεξήγαγαν από κοινού ο στρατός, η αστυνομία και η αμερικανική υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών (DEA), πάντα σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας Σάντσες.

«Δεν θα επιτρέψουμε στους εγκληματίες να εκφοβίσουν τη δημοκρατία, ούτε στον φόβο να φιμώσει την ψήφο», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το γραφείο της συνηγόρου του λαού –ανεξάρτητη δημόσια αρχή αρμόδια για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κολομβία–, ο ELN εγείρει «απειλή» για τη διεξαγωγή ελεύθερων εκλογών, ιδιαίτερα σε επαρχιακές περιοχές όπου το κράτος είναι ωσεί παρόν.

Στις μη κρατικές ένοπλες οργανώσεις στις οποίες αναφέρθηκε ο ανεξάρτητος θεσμός συγκαταλέγονται επίσης η Clan del Golfo, το μεγαλύτερο καρτέλ ναρκωτικών στη χώρα, και ομάδες διαφωνούντων των πρώην FARC, που απορρίπτουν τη συμφωνία ειρήνης του 2016.

Ενόψει των εκλογών, η δημόσια αρχή ανέφερε πως κατέγραψε 457 απειλές κατά της ζωής πολιτικών ή προσωπικοτήτων της λεγόμενης κοινωνίας των πολιτών.

Υποψήφιοι αντιμετωπίζουν απειλές βίας σε 130 τοποθεσίες, ή αλλιώς σχεδόν στο ένα τρίτο της χώρας, προειδοποίησε πρόσφατα η αποστολή εκλογικών παρατηρητών.