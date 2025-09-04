Ένα τρομακτικό ατύχημα σημειώθηκε σε παράσταση τσίρκου στη νότια Κολομβία, μπροστά στα μάτια δεκάδων θεατών.
Όλοι παρακολουθούσαν με θαυμασμό, καθώς η 19χρονη Νταϊάνα Ροντρίγκεζ επιχειρούσε να κάνει σπαγκάτο σε τεντωμένο σχοινί, όμως μέσα σε δευτερόλεπτα, η νεαρή βρέθηκε να πέφτει στο κενό.
Στο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, η Ροντρίγκεζ φαίνεται να χάνει την ισορροπία της και να πέφτει από ύψος εννιά μέτρων.
Παρά το σχετικά μεγάλο ύψος της πτώσης, η 19χρονη είπε στους δημοσιογράφους ότι δεν υπέστη κάποιο σοβαρό τραυματισμό χάρις στο προστατευτικό στρώμα. Στο σώμα της εμφανίστηκαν μόνο κάποιες μελανιές. Το ίδιο ανακοίνωσε και ο διευθυντής του τσίρκου.
Το ατύχημα σημειώθηκε σε παράσταση του τσίρκου Gasca Brothers, στην πόλη Κάλι.
Δείτε βίντεο από τη στιγμή της πτώσης:
#VideoBlu Este es el momento en que Dayana Rodríguez, una trapecista del Circo de los Hermanos Gasca, pierde el equilibrio en el acto de cuerda floja en una función el fin de semana pasado en Cali. De acuerdo con el director del circo, Raúl Gasca, la artista salió ilesa. pic.twitter.com/7IZtHUpd1v
— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 1, 2025