Ένα τρομακτικό ατύχημα σημειώθηκε σε παράσταση τσίρκου στη νότια Κολομβία, μπροστά στα μάτια δεκάδων θεατών.

Όλοι παρακολουθούσαν με θαυμασμό, καθώς η 19χρονη Νταϊάνα Ροντρίγκεζ επιχειρούσε να κάνει σπαγκάτο σε τεντωμένο σχοινί, όμως μέσα σε δευτερόλεπτα, η νεαρή βρέθηκε να πέφτει στο κενό.

Στο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, η Ροντρίγκεζ φαίνεται να χάνει την ισορροπία της και να πέφτει από ύψος εννιά μέτρων.

Παρά το σχετικά μεγάλο ύψος της πτώσης, η 19χρονη είπε στους δημοσιογράφους ότι δεν υπέστη κάποιο σοβαρό τραυματισμό χάρις στο προστατευτικό στρώμα. Στο σώμα της εμφανίστηκαν μόνο κάποιες μελανιές. Το ίδιο ανακοίνωσε και ο διευθυντής του τσίρκου.

Το ατύχημα σημειώθηκε σε παράσταση του τσίρκου Gasca Brothers, στην πόλη Κάλι.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή της πτώσης: