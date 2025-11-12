Οι ένοπλες δυνάμεις της Κολομβίας ανακοίνωσαν χθες Τρίτη ότι αεροπορικά πλήγματα την προηγουμένη είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν 19 μέλη παράταξης ανταρτών σε τομέα που διαρρέει ο Αμαζόνιος, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας.

Οι βομβαρδισμοί, με στόχο διαφωνούντες των πρώην FARC, έγιναν καθώς ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος Γουστάβο Πρόεδρο βρίσκεται αντιμέτωπος με κυρώσεις των ΗΠΑ, εξαιτίας της υποτιθέμενης απροθυμίας του να βάλει στο στόχαστρο ένοπλες οργανώσεις εμπλεκόμενες στη διακίνηση ναρκωτικών.

Τα αεροπορικά πλήγματα εξαπολύθηκαν «χαράματα» Δευτέρας και είχαν αποτέλεσμα τον θάνατο «19 τρομοκρατών», μια σύλληψη και την κατάσχεση στρατιωτικού υλικού, δήλωσε ο ναύαρχος Φρανσίσκο Κουβίδες κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η επιχείρηση έγινε εξαιτίας της απειλής «άμεσης» επίθεσης των ανταρτών εναντίον θέσεων των ενόπλων δυνάμεων, διευκρίνισε.

Ο πρόεδρος Πέτρο διέταξε τη Δευτέρα «τον βομβαρδισμό και τη διάλυση με στρατιωτικά μέσα» της παράταξης με επικεφαλής τον πλέον καταζητούμενο ηγέτη ανταρτών στη χώρα, γνωστό με το ψευδώνυμο Ιβάν Μορδίσκο, μετά την αποτυχία των συνομιλιών με το αποκαλούμενο Κεντρικό Γενικό Επιτελείο (EMC).

Ο Ιβάν Μορδίσκο και τα μέλη του EMC απορρίπτουν τη συμφωνία ειρήνης του 2016 ανάμεσα στις Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας (FARC) και την τότε κυβέρνηση και συνεχίζουν τη δράση τους.

Το EMC αύξησε την ισχύ του μετά τον αφοπλισμό και τη διάλυση των FARC, χρηματοδοτούμενο από τη διακίνηση ναρκωτικών, τις εκβιάσεις και την παράνομη εκμετάλλευση μεταλλείων σε απομακρυσμένες περιοχές, σημειώνουν ειδικοί.

Τα μέλη της συγκρούονται για τον έλεγχο περιοχών που διαρρέει ο Αμαζόνιος στην Κολομβία με άλλη παράταξη διαφωνούντων των πρώην FARC, υπό τον λεγόμενο Καλάρκα.

Οι ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ επέβαλαν πρόσφατα κυρώσεις στον πρόεδρο Πέτρο και συνεργάτες και οικείους του και αφαίρεσαν από την Κολομβία τον προσδιορισμό του κράτους-συμμάχου τους στον αγώνα εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών. Η Ουάσινγκτον κρίνει ότι η κυβέρνηση του πρώτου προέδρου της αριστεράς στην ιστορία της λατινοαμερικάνικης χώρας δεν κάνει αρκετά για να εμποδίσει την παραγωγή κοκαΐνης.

Με τις προεδρικές εκλογές του 2026 στον ορίζοντα, ο πρόεδρος Πέτρο αντιμετωπίζει ταυτόχρονα επικρίσεις από τη δεξιά αντιπολίτευση, που του προσάπτει ότι επιδεικνύει υπερβολική επιείκεια έναντι των εγκληματικών οργανώσεων και θεωρούν αποτυχημένη την προσπάθεια του να τερματίσει τον εμφύλιο πόλεμο μέσω διαπραγματεύσεων με παρατάξεις ανταρτών και εγκληματικές οργανώσεις.

Με πληροφορίες από ΑΜΠΕ, AFP

