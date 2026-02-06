Ένοπλοι άνοιξαν πυρ χθες Πέμπτη εναντίον της οχηματοπομπής γερουσιαστή της Κολομβίας, σκοτώνοντας δύο από τους σωματοφύλακές του, ενέργεια που εντείνει τους φόβους πως η χώρα εισέρχεται ξανά σε περίοδο πολιτικής βίας καθώς πλησιάζουν οι βουλευτικές και οι προεδρικές εκλογές.

Ο γερουσιαστής Χάιρο Καστεγιάνος (Πράσινοι), που διεκδικεί την επανεκλογή του τον Μάρτιο, δεν ήταν παρών όταν έγινε η επίθεση.

Ομάδα του κυκλοφορούσε στον νομό Αράουκα (βορειοανατολικά), όπου έχει ισχυρή παρουσία ο ELN, όταν το ένα όχημα υπέστη επίθεση και άλλο εκλάπη.

«Μόλις μίλησα με τον γερουσιαστή Χάιρο Καστεγιάνος, είναι καλά αλλά συγκλονισμένος (…) για τον θάνατο των δύο σωματοφυλάκων του», ανέφερε μέσω X ο Κολομβιανός υπουργός Εσωτερικών Αρμάντο Μπενεντέτι.

Σύμφωνα με τον Τύπο, ο γερουσιαστής δεν είχε δεχτεί απειλές.

Dos escoltas del senador Jairo Castellanos murieron durante un ataque en la vía que conduce de Fortul a Tame, en Arauca. Las autoridades ofrecen hasta $200 millones de recompensa por información que permita dar con los responsables. Siga la señal de Noticias Caracol en Vivo en… pic.twitter.com/9PqeJkgz2K — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 6, 2026

Το τελευταίο διάστημα διάφορες πηγές και οργανισμοί έχουν προειδοποιήσει πως κινδυνεύει η ασφάλεια υποψηφίων στις βουλευτικές εκλογές του Μαρτίου και στις προεδρικές εκλογές του Μαΐου. Σχεδόν το ένα τρίτο των κοινοτήτων της Κολομβίας βρίσκεται σε κατάσταση «συναγερμού» εξαιτίας του κινδύνου πολιτικής βίας, σύμφωνα με αποστολή εκλογικών παρατηρητών.

🔴 #Atención | Atentado en Arauca contra un esquema de seguridad, investigan si se trata del congresista Jairo Castellanos pic.twitter.com/HiZYS45ITf — La FM (@lafm) February 5, 2026

Η δολοφονία του Μιγκέλ Ουρίμπε, διεκδικητή του χρίσματος της δεξιάς ενόψει των προεδρικών εκλογών, ο οποίος υπέκυψε τον Αύγουστο στα βαριά τραύματα που υπέστη όταν τον πυροβόλησε έφηβος στην Μπογκοτά τον Ιούνιο, ανακίνησε τις μνήμες της περιόδου των αθρόων πολιτικών δολοφονιών, τα χρόνια του 1980 και του 1990, καθώς η βία στη χώρα έχει αναζωπυρωθεί.

Παρά τη συμφωνία ειρήνης που υπέγραψαν το κράτος και οι FARC (Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας) το 2016, ένοπλες οργανώσεις συνεχίζουν να δρουν σε διάφορους τομείς της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Χρηματοδοτούνται χάρη στη διακίνηση ναρκωτικών και άλλες παράνομες δραστηριότητες και επιδιώκουν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα των εκλογών με απειλές ή επιθέσεις εναντίον υποψηφίων.

Κατά μήκος των συνόρων της Κολομβίας και της Βενεζουέλας, αντάρτες του Στρατού Εθνικής Απελευθέρωσης (ELN) συγκρούονται με διαφωνούντες των πρώην FARC για τον έλεγχο οδών διακίνησης κοκαΐνης –η Κολομβία παράγει τη μεγαλύτερη ποσότητα της λευκής σκόνης αυτής στον κόσμο–, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο επικεφαλής ενός από τα ισχυρότερα μέτωπα του ELN, ο Γουστάβο Ανίβαλ Χιράλδο, γνωστός επίσης με το ψευδώνυμο «Παμπλίτο», συγκαταλέγεται σε τρεις βαρόνους των ναρκωτικών που έγινε γνωστό αυτή την εβδομάδα πως καταδιώκουν πλέον από κοινού δυνάμεις των ΗΠΑ και της Κολομβίας.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP