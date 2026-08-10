Έξι μέλη ένοπλων οργανώσεων σκοτώθηκαν χθες Κυριακή (9/8), στην Κολομβία κατά τη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων που διεξήχθησαν αφού ορκίστηκε ο νέος Πρόεδρος Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, ανακοίνωσε ο νέος αρχηγός του κράτους, ο οποίος εξελέγη, υποσχόμενος να πατάξει τους αντάρτες και οργανώσεις που διακινούν ναρκωτικά.

Οι πρώτοι στρατιωτικοί ελιγμοί στέλνουν «σαφές και έντονο μήνυμα σε όλα τα κακοποιά στοιχεία», ανέφερε ο νέος Πρόεδρος της χώρας.

El Estado ejerce su autoridad, hace cumplir la ley y enfrenta con determinación a quienes amenazan la seguridad de los colombianos. Bajo el liderazgo del presidente Abelardo De La Espriella, la Fuerza Pública obtuvo importantes resultados contra estructuras criminales: En… pic.twitter.com/cghvt5rDgQ — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) August 10, 2026

«Δεν υπάρχει καμιά τοποθεσία όπου μπορούν να κρυφτούν», πρόσθεσε ο 48χρονος πρώην δικηγόρος, που ανήκει στη λεγόμενη σκληρή δεξιά κι ορκίστηκε την Παρασκευή.

Τέσσερις αντάρτες, ανάμεσά τους διοικητής μέσου επιπέδου παράταξης διαφωνούντων των πρώην FARC, γνωστής με την ονομασία Comandos de la Frontera («Καταδρομείς των συνόρων») σκοτώθηκαν σε κοινότητα στον νομό Μέτα (κεντρικά, στο τμήμα του Αμαζονίου στην επικράτεια της Κολομβίας). Επίσης, δύο μέλη του ισχυρότερου καρτέλ των ναρκωτικών στη χώρα, του Clan del Golfo, σκοτώθηκαν σε αγροτική περιοχή στον νομό Αντιόκια (βορειοδυτικά), πάντα κατά τον αρχηγό του κράτους.

Στην ομιλία μετά την ορκωμοσία του, την Παρασκευή, ο νέος Πρόεδρος διεμήνυσε πως θα πολεμήσει «χωρίς ανάσα τη ναρκοτρομοκρατία και όλες τις εγκληματικές οργανώσεις» και έκρινε ότι η επιλογή του διαλόγου με τις κυριότερες ένοπλες οργανώσεις εξαντλήθηκε εντελώς.

Ο Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια είπε πως θα εντείνει, με την υποστήριξη του Ισραήλ και των ΗΠΑ, τους βομβαρδισμούς εναντίον διακινητών ναρκωτικών και ανταρτών που δρουν στην Κολομβία κι υποσχέθηκε ακόμη ότι θα οικοδομήσει πελώριες φυλακές, κατ’ εικόνα του Ελ Σαλβαδόρ.

Κατέστησε ακόμη σαφή την πρόθεσή του να τερματίσει οριστικά τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις που είχε αρχίσει ο σοσιαλδημοκράτης προκάτοχός του Γουστάβο Πέτρο –ο πρώτος Πρόεδρος που ανήκε στην αριστερά στη σύγχρονη ιστορία της Κολομβίας– με ένοπλες οργανώσεις.

Από το Σάββατο, ο στρατός διεξήγαγε τις πρώτες επιχειρήσεις του υπό τη νέα κυβέρνηση. Ο νέος Πρόεδρος ανακοίνωσε τον θάνατο στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας ηγετικού στελέχους διαφωνούντων των πρώην FARC, καθώς και την αιχμαλώτιση στον νότο διοικητή διαφορετικής παράταξης διαφωνούντων.

Η πρώτη πλήρης ημέρα της θητείας του νέου αρχηγού του κράτους σημαδεύτηκε ωστόσο από επιθέσεις, ανάμεσά τους μία με drones, στα οποία ήταν τοποθετημένα εκρηκτικά εναντίον Αστυνομικού Τμήματος στον βορρά, η οποία σκότωσε αστυνομικό.