Τρεις στρατιώτες σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίαστηκαν την Παρασκευή σε επίθεση με περίπου 20 drones την οποία εξαπέλυσαν αντάρτες εναντίον στρατοπέδου στη βορειοανατολική Κολομβία, όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές.

📹Vídeo | Un ataque con drones del ELN deja al menos tres muertos en un cuartel militar en Colombia https://t.co/hARknppFh6 pic.twitter.com/caWXkZBEz6 — EL PAÍS (@el_pais) September 5, 2026

Ο πρόεδρος της χώρας Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια επέρριψε την ευθύνη στους γκεβαριστές αντάρτες του ELN (Στρατού Εθνικής Απελευθέρωσης), προαναγγέλλοντας ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις εναντίον της οργάνωσης.

Η επίθεση σημειώθηκε στην Οκάνια του νομού Κατατούμπο, κοντά στα σύνορα με τη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 20 drones με εκρηκτικά.

#Colombia | Un enjambre de drones atacó anoche un cantón militar en Ocaña, Norte de Santander. Tres uniformados murieron y cuatro más resultaron heridos. Por su parte, casi al mismo tiempo, en Guamalito hombres armados atacaron con fusiles y explosivos una subestación de Policía… pic.twitter.com/3y7Q95VBtF — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 5, 2026

Μετά την ορκωμοσία του στις 7 Αυγούστου, ο πρόεδρος Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια έχει υιοθετήσει σκληρή γραμμή απέναντι στις ένοπλες οργανώσεις, έχοντας την υποστήριξη των ΗΠΑ.

Την προσεχή εβδομάδα θα έχει συνάντηση με τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο.

Η Κολομβία είναι αντιμέτωπη με το χειρότερο κύμα βίας των τελευταίων ετών, με διάφορες ένοπλες οργανώσεις να συγκρούονται για τον έλεγχο των οδών διακίνησης ναρκωτικών στη χώρα.

Φωτογραφία: Noticias Caracol