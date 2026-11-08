Επίθεση με τη χρήση μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στα οποία είχαν φορτωθεί αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις στρατιωτικούς και τραυμάτισε άλλους 16 χθες Σάββατο στο βόρειο τμήμα της Κολομβίας, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις, ενώ η κυβέρνηση κατηγόρησε για την ενέργεια την αρχαιότερη οργάνωση ανταρτών στη χώρα.

Βίντεο που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν έκρηξη και πυκνό σύννεφο καπνού σε στρατιωτική εγκατάσταση στην Μπολίβαρ.

«Οι επιθέσεις εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας με εκρηκτικούς μηχανισμούς αποτελούν σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», σημείωσαν οι ένοπλες δυνάμεις σε ανακοίνωσή τους.

Οκτώ από τους τραυματίες βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, πρόσθεσαν.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, η επίθεση έγινε από τον Στρατό Εθνικής Απελευθέρωσης (ELN).

#Colombia 🚨 Se conoció otro video del ataque con drones contra el batallón de Santa Rosa del Sur, en Bolívar. En las imágenes se observa la evacuación de varios soldados heridos. En esta zona delinquen el ELN y el Clan del Golfo. https://t.co/i1r84QqRcf — Vanguardia (@vanguardiacom) November 7, 2026

Σε τομείς της βόρειας Κολομβίας, ένοπλες οργανώσεις συγκρούονται για τον έλεγχο των εσόδων από τη διακίνηση ναρκωτικών και την εκμετάλλευση παράνομων μεταλλείων. Επιτίθενται συχνά εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας καθώς και αμάχων, ολοένα πιο συχνά με τη χρήση drones.

#Colombia | Así quedó el Batallón 48 en Santa Rosa del Sur en Bolívar, tras el ataque con drones que se registró en las últimas horas. De acuerdo con lo indicado por las autoridades, el ataque terrorista, atribuido al ELN, dejó hasta el momento tres personas sin vida y más de 35 heridos. Es de resaltar que el presidente, Abelardo De la Espriella, rechazó el ataque y ordenó a las Fuerzas Militares “intensificar las operaciones para identificar, perseguir y capturar a los responsables de este ataque, golpear sus estructuras criminales y recuperar el control de los territorios donde pretenden imponer el miedo y la violencia”. @COL_EJERCITO @ABDELAESPRIELLA @mindefensa @infopresidencia #ElMeridianoTeUbica — EL MERIDIANO (@elmeridiano_co) November 7, 2026

Ο πρόεδρος Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια ανακοίνωσε ότι διέταξε «να εντατικοποιηθούν οι επιχειρήσεις προκειμένου να ταυτοποιηθούν, να καταδιωχθούν και να αιχμαλωτιστούν οι υπεύθυνοι για αυτή την επίθεση, να χτυπηθούν οι εγκληματικές δομές τους και να ανακτηθεί ο έλεγχος στα εδάφη όπου προσπαθούν να επιβάλουν τον φόβο και τη βία».

#Ole✋ Continúa escalada terrorista en #Colombia. Está vez contra el Cantón Militar de Santa Rosa del Sur, en el departamento de #Bolivar, donde artefactos lanzados desde drones, impactaron el rancho de la tropa a la hora del almuerzo. Se reportaron 3 fallecid0s y 47 heridos.🪖🧨 https://t.co/dpNoKs6U0T — OleManoComunica (@OleManoComunica) November 8, 2026

Αφότου ανέλαβε την εξουσία τον Αύγουστο, ο πρόεδρος της δεξιάς διέταξε να κλιμακωθεί ο πόλεμος εναντίον οργανώσεων ανταρτών και διακινητών ναρκωτικών, να πολλαπλασιαστούν ειδικά οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί, με την υποστήριξη των ΗΠΑ.

Στο νότιο τμήμα του νομού Μπολίβαρ αφθονούν τα κοιτάσματα χρυσού, που ιστορικά ελέγχονται από εκτός νόμου ένοπλες οργανώσεις.