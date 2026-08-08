Ο Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια ανέλαβε επισήμως την προεδρία της Κολομβίας μετά την τελετή ορκωμοσίας στην πόλη Κάλι, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, αποφασισμένος να καταπολεμήσει τους αντάρτες και τη διακίνηση ναρκωτικών.

Η ανάληψη της προεδρίας της Κολομβίας από τον 48χρονο εκατομμυριούχο ενισχύει τους δεσμούς της Μπογκοτά με την Ουάσιγκτον και βάζει ταφόπλακα στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τους αντάρτες που είχε ξεκινήσει ο αριστερός προκάτοχός του Γουστάβο Πέτρο.

«Ορκίζομαι ενώπιον του Θεού και υπόσχομαι στον λαό ότι θα σέβομαι πιστά το Σύνταγμα και τους νόμους της Κολομβίας», δήλωσε ο Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια.

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, impone la banda presidencial a Abelardo De la Espriella. 👇 pic.twitter.com/jFcwKuHmf7 — EL HERALDO (@elheraldoco) August 7, 2026

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την ορκωμοσία, δεσμεύτηκε πως θα πολεμήσει αδιάκοπα τη ναρκοτρομοκρατία και όλες τις εγκληματικές οργανώσεις, αποκαθιστώντας την έννομη τάξη στη χώρα.

“Es el momento de cambios profundos y grandes decisiones”: Presidente del Congreso durante posesión de De la Espriella 📲Más detalles haciendo clic en la imagen. ⬇https://t.co/XIfBZvmxWK — EL HERALDO (@elheraldoco) August 7, 2026

Άπειρος στην πολιτική, ο εκατομμυριούχος δικηγόρος και επιχειρηματίας, άφησε μια πολυτελή ζωή στη Φλωρεντία της Ιταλίας και έθεσε υποψηφιότητα για την προεδρία της Κολομβίας, κάνοντας λόγο για «θυσία για την πατρίδα». Παρουσιάστηκε ως αουτσάιντερ, καταγγέλλοντας το πολιτικό κατεστημένο, ενώ υποστηρίχτηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου στην Κολομβία. Σε έναν εξαιρετικά αμφίρροπο δεύτερο γύρο προεδρικών εκλογών, ο αυτοαποκαλούμενος «Τίγρης» επικράτησε του γερουσιαστή Ιβάν Σεπέδα – συμμάχου του Γουστάβο Πέτρο, του πρώτου αριστερού προέδρου στην ιστορία της Κολομβίας.

Ο Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια έγινε γνωστός ως δικηγόρος υπερασπιζόμενος πρώην παραστρατιωτικούς, διακινητές ναρκωτικών, ποδοσφαιριστές και επιχειρηματίες.

Παντρεμένος και πατέρας τεσσάρων παιδιών, υποστηρίζει μέτρα ασφαλείας που θυμίζουν την εκστρατεία του προέδρου Μπουκέλε στο Ελ Σαλβαδόρ εναντίον των συμμοριών και μέτρα δραστικής μείωσης των κρατικών δαπανών όπως του προέδρου Μιλέι στην Αργεντινή.

Συνηθίζει να χαιρετά στρατιωτικά τους υποστηρικτές του, ενώ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας δήλωσε πως έχει «τα κότσια» να κυβερνήσει «με σιδηρά πυγμή» την Κολομβία.

Έχει υποσχεθεί πως θα εντατικοποιήσει τις επιχειρήσεις εναντίον κινημάτων ανταρτών και καρτέλ ναρκωτικών στη χώρα όπου παράγεται η μεγαλύτερη ποσότητα κοκαΐνης παγκοσμίως. Έχει προαναγγείλει επίσης την ανέγερση τεράστιων φυλακών, με κελιά ακόμη και δεκάδες μέτρα κάτω από την επιφάνεια της γης, όπου οι κρατούμενοι θα σιτίζονται «μόνο με ψωμί και νερό», εξαίροντας την πολιτική που ασκούν ο Ναγίμπ Μπουκέλε στο Ελ Σαλβαδόρ και ο Ντανιέλ Νομπόα στον Ισημερινό.