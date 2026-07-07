Ο Κολομβιανός πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο απέρριψε χθες Δευτέρα τη «νομιμοποίηση» του εκλεγμένου διαδόχου του Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, πολιτικού της άκρας δεξιάς που υποστηρίχτηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ και κέρδισε τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών τον Ιούνιο, κατά τα επίσημα οριστικά αποτελέσματα.

Ο σοσιαλδημοκράτης ηγέτης, ο πρώτος πρόεδρος της αριστεράς στην ιστορία της Κολομβίας, έχει αμφισβητήσει επανειλημμένα της ιδιαίτερα αμφίρροπης αναμέτρησης, στην οποία ο δε λα Εσπριέγια επικράτησε με διαφορά μικρότερη της εκατοστιαίας μονάδας έναντι του γερουσιαστή της συμπολίτευσης Ιβάν Σεπέδα.

«Ο πρόεδρος της Κολομβίας δεν αναγνωρίζει τη νομιμοποίηση της επόμενης κυβέρνησης. Ο Αμπελάρδο δεν κέρδισε τις εκλογές», τόνισε χθες μέσω X ο απερχόμενος αρχηγός του κράτους, καταγγέλλοντας «εκλογική απάτη με αλγόριθμους και χρηματοδότηση από το εξωτερικό».

Nosotros tenemos toda la información sobre desde que servidor IP situado en los Angeles, California, de propiedad de los hermanos Bautista, integrado a la operación de escrutinios se utilizaron algoritmos que variaron la votación sustancialmente a favor de Abelardo, los… https://t.co/JK7z8mMFp0 — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 6, 2026

Οι εκλογικοί παρατηρητές και οι εκλογικές αρχές αντίθετα δεν διαπίστωσαν καμιά χειραγώγηση του αποτελέσματος.

Ο Ιβάν Σεπέδα, ο υποψήφιος συμμαχίας της αριστεράς που ηττήθηκε στον δεύτερο γύρο από τον Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, αναγνώρισε το αποτέλεσμα, όμως ανήγγειλε πως θα αρχίσει εκστρατεία «πολιτικής ανυπακοής» εναντίον της επόμενης κυβέρνησης αν δεν πάρει αποστάσεις από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Ο Γουστάβο Πέτρο κάλεσε τους πολίτες σε μαζική κινητοποίηση την 20ή Ιουλίου, εθνική εορτή στην Κολομβία, για την υπεράσπιση των κοινωνικών μεταρρυθμίσεων που προώθησε. Ανήγγειλε επίσης ότι θα εκφωνήσει την αποχαιρετιστήρια ομιλία του την ίδια ημέρα, προτού αναλάβει η νέα κυβέρνηση τον Αύγουστο.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας μεταβίβασης της εξουσίας, ο εκλεγμένος πρόεδρος δήλωσε ότι η ομάδα του εντόπισε ενδείξεις διαφθοράς και απευθείας αναθέσεων χωρίς μειοδοτικούς διαγωνισμούς από την κυβέρνηση του Γουστάβο Πέτρο.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP