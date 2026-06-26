Ο εκλεγμένος πρόεδρος της Κολομβίας Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια έδωσε την Πέμπτη προθεσμία «ενός μήνα» στις ένοπλες ομάδες προκειμένου να παραδοθούν, υπογραμμίζοντας πως δεν θα κάνει την παραμικρή παραχώρηση.

«Προς όλους τους παράνομους: έχετε έναν μήνα για να οργανώσετε την παράδοσή σας», διεμήνυσε ο 47χρονος Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, στην πρώτη του ομιλία αφότου η εκλογική αρχή επιβεβαίωσε τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές της Κολομβίας.

Ο εκατομμυριούχος δικηγόρος και επιχειρηματίας, τον οποίο υποστήριξε δημόσια ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, υποσχέθηκε μια «νέα εποχή» για την Κολομβία μετά τη νίκη του στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών απέναντι στον γερουσιαστή της αριστεράς Ιβάν Σεπέδα. Είχε δεσμευτεί προεκλογικά πως θα υιοθετήσει σκληρή γραμμή έναντι των ανταρτών, των εγκληματικών συμμοριών και της διακίνησης ναρκωτικών.