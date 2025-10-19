Ο Κολομβιανός πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο κατήγγειλε χθες Σάββατο ότι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις παραβίασαν τα χωρικά ύδατα της Κολομβίας και σκότωσαν έναν ψαρά στη διάρκεια των επιχειρήσεών τους στην Καραϊβική, τις οποίες η Ουάσιγκτον παρουσιάζει ως εκστρατεία για την καταπολέμηση των καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών.

«Αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης διέπραξαν δολοφονία και παραβίασαν την κυριαρχία στα χωρικά μας ύδατα», ανέφερε ο Πέτρο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

💯Gustavo Petro: Estamos esperando respuesta del gobierno de los Estados Unidos ante el asesinato de pescador colombiano#كاريزما79 pic.twitter.com/DaRz26lG4n — Rosswuir Vasquez (@RosswuirV) October 19, 2025

«Ο ψαράς Αλεχάνδρο Καράντσα δεν είχε καμία σχέση με τη διακίνηση ναρκωτικών, η καθημερινή του δραστηριότητα ήταν η αλιεία», συμπλήρωσε, αναφερόμενος σε έναν Κολομβιανό ο οποίος φέρεται να σκοτώθηκε εξαιτίας αμερικανικού πλήγματος στο σκάφος του τον Σεπτέμβριο.

Gustavo Petro dice que lanchero abatido en operación antidrogas por Estados Unidos el 16 de septiembre era un pescador colombianohttps://t.co/YtmxRH7fZF pic.twitter.com/Jut8vuJnlS — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) October 19, 2025

ΑΛ.Π.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ- ΜΠΕ