Ο εκλεγμένος πρόεδρος της Κολομβίας Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια κατηγόρησε σήμερα τον απερχόμενο πρόεδρο Γκουστάβο Πέτρο, για υποκίνηση «πραξικοπήματος» και ζήτησε από τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να «προστατεύσουν» τη δημοκρατία και να μην υπακούν στο εξής στις εντολές του δεύτερου.

Ο ντε λα Εσπριέγια, που κέρδισε με οριακή διαφορά τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών απέναντι στον υποψήφιο του αριστερού, κυβερνώντος κόμματος Ιβάν Σεπέδα, έδωσε αρχικά «οδηγίες» στην ομάδα του «να διακόψει αμέσως τη διαδικασία μετάβασης με τη διεφθαρμένη κυβέρνηση, η θητεία της οποίας φτάνει στο τέλος της».

Η παράδοση της εξουσίας, που είναι προγραμματισμένη για τις 7 Αυγούστου, εκτυλίσσεται σε τεταμένο κλίμα. Ο Πέτρο αρνείται να αναγνωρίσει τα αποτελέσματα του δεύτερου γύρου και ο ντε λα Εσπριέγια κατηγορεί την κυβέρνηση για διαφθορά.

«Ο Πέτρο και ο Σεπέδα ξεκίνησαν το Σχέδιο Β για να παραμείνουν στην εξουσία με κάθε κόστος. Και θέλουν να το κάνουν με πραξικόπημα», ισχυρίστηκε ο ντε λα Εσπριέγια. Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, ο εκλεγμένος πρόεδρος λέει ότι ανακάλυψε αποδείξεις διαφθοράς από την κυβέρνηση Πέτρο, κυρίως μέσω της απευθείας ανάθεσης δημοσίων έργων, χωρίς να έχει προηγηθεί διαγωνισμός.

«Ξέρει ότι θα τον κάνω να πληρώσει, στο πλαίσιο του νόμου, για όλα αυτά τα αδικήματα και για αυτό τον κατέβαλε πανικός και τρόμος», είπε, εκτιμώντας ότι οι Πέτρο και Σεπέδα «φοβούνται» τις «δικαστικές συνέπειες των δεσμών τους με τη ναρκοτρομοκρατία».

Ο Γκουστάβο Πέτρο έχει δηλώσει ότι δεν αναγνωρίζει τη «νομιμότητα» του ντε λα Εσπριέγια και κάλεσε τον κόσμο να διαδηλώσει στις 20 Ιουλίου, την ημέρα που θα εκφωνήσει την αποχαιρετιστήρια ομιλία του. Ο γερουσιαστής Σεπέδα έχει αναγνωρίσει το εκλογικό αποτέλεσμα αλλά δηλώνει ότι θα τηρεί στάση «πολιτικής ανυπακοής» απέναντι στην επόμενη κυβέρνηση.

«Δεν υποφέρουν το ότι όλοι οι πολίτες παρατηρούν ότι δεν είναι έτοιμοι και ότι οι δημόσιες προσβολές τους είναι συκοφαντίες. Πρέπει, αυτοί που έκλεψαν τις εκλογές, να καταλάβουν επιτέλους τι σημαίνει να κυβερνάς», έγραψε ο Πέτρο στην πλατφόρμα Χ.

Οι διεθνείς παρατηρητές και οι τοπικές εκλογικές αρχές έχουν αποκλείσει κάθε πιθανότητα νοθείας στις εκλογές.

Ο ντε λα Εσπριέγια, ένας δικηγόρος που κάνει «ντεμπούτο» στην πολιτική σκηνή, υπόσχεται ότι θα προωθήσει τις ιδιωτικές επενδύσεις, θα μειώσει το μέγεθος του κράτους κατά 40% και θα εντείνει τον πόλεμο εναντίον των ανταρτών και των καρτέλ των ναρκωτικών, μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων του Πέτρο με τις ένοπλες οργανώσεις. Έχει ήδη ανακοινώσει τα ονόματα των υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Άμυνας της κυβέρνησής του.