Ο απερχόμενος πρόεδρος της Κολομβίας Γουστάβο Πέτρο ανήγγειλε χθες Κυριακή ότι θα εγκαταλείψει την εξουσία πρόωρα, την 20ή Ιουλίου, προτού την αναλάβει, όπως προβλέπεται στις αρχές Αυγούστου, ο εκλεγμένος διάδοχός του της λεγόμενης σκληρής δεξιάς, ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια.

Ο Πέτρο κάλεσε σε «μαζική κινητοποίηση» σε όλη τη χώρα την ίδια ημέρα.

Η εντολή του Πέτρο διαρκεί τυπικά έως την 7η Αυγούστου, την ημερομηνία που γίνεται η μεταβίβαση της εξουσίας. Αλλά ο σοσιαλδημοκράτης πολιτικός, ο πρώτος αρχηγός του κράτους που ανήκει στην αριστερά, κατέστησε σαφές πως θα αποχωρήσει προτού παραδώσει τη σκυτάλη στον διάδοχό του.

«Δεν θα το κάνουμε ούτε την 6η ούτε την 7η Αυγούστου, αυτές είναι τραγικές ημερομηνίες. Θα το κάνουμε την 20ή Ιουλίου, σε όλες τις πλατείες της Κολομβίας», ανέφερε μέσω X, καλώντας τους υποστηρικτές του σε «γενική κινητοποίηση για να απαιτήσουμε ανεξαρτησία και διατήρηση των κοινωνικών μεταρρυθμίσεων».

20 de julio dia de movilización general para gritar independencia y la permanencia de las reformas sociales. Este fue el evento hoy en Cali donde el senador Iván Cepeda empieza a organizar la resistencia. Vamos antes que nada, por la defensa de las reformas sociales que el… pic.twitter.com/zUjlxDWM8t — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 6, 2026

Η 20ή Ιουλίου είναι ημέρα εθνικής εορτής στην Κολομβία και επίσης η ημέρα που το κοινοβούλιο, η σύνθεση του οποίου ανανεώθηκε τον Μάρτιο, θα κάνει την πρώτη του συνεδρίαση και θα συγκροτηθεί σε σώμα.

Ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, που υποστηρίχτηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, κέρδισε με οριακή διαφορά στα τέλη Ιουνίου τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, στον οποίο αντίπαλός του ήταν ο υποψήφιος συμμαχίας της αριστεράς Ιβάν Σεπέδα.

Ο δε λα Εσπριέγια, εκατομμυριούχος δικηγόρος και επιχειρηματίας 47 ετών, με διπλή υπηκοότητα, Κολομβίας και ΗΠΑ, έχει υποσχεθεί να προχωρήσει στην έκδοση του Πέτρο και συμμάχων του στις αμερικανικές αρχές για να δικαστούν.

Ο Πέτρο από την άλλη αμφισβητεί το αποτέλεσμα των εκλογών και έχει πει ότι προετοιμάζει προσφυγή στα δικαστήρια.

Ο Ιβάν Σεπέδα από την πλευρά του είπε πως θα πάρει «τον δρόμο της πολιτικής ανυπακοής» απέναντι στον δε λα Εσπριέγια αν δεν αποκηρύξει την αμερικανική υπηκοότητα και αν δεν πάρει πίσω την απειλή του να ασκήσει δίωξη στον απερχόμενο πρόεδρο Πέτρο και να προχωρήσει στην έκδοσή του στις ΗΠΑ.

Χωρίς πρότερη πολιτική εμπειρία, ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια εξελέγη υποσχόμενος πως θα πατάξει την εγκληματικότητα, θα προσελκύσει ιδιωτικές επενδύσεις και θα μειώσει τις κρατικές δαπάνες κατά 40% εφαρμόζοντας πολιτική δημοσιονομικής λιτότητας.

Θα αναλάβει την εξουσία ενώ ο Γουστάβο Πέτρο διατηρεί αξιοσημείωτα υψηλή δημοτικότητα στην Κολομβία, χάρη στην ιστορική μείωση των επιπέδων της φτώχειας και της ανεργίας στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, αλλά επικρίνεται έντονα από τη δεξιά για τα πεπραγμένα του ως προς την ασφάλεια, καθώς η χώρα είναι αντιμέτωπη με το χειρότερο κύμα βίας της τελευταίας δεκαετίας.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP