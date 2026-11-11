Ο κάτοχος του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης (2016) και πρώην πρόεδρος της Κολομβίας Χουάν Μανουέλ Σάντος μέμφθηκε χθες Τρίτη (10/11) τον νυν πρόεδρο της χώρας της Λατινικής Αμερικής, τον Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, διότι επιδεικνύει πτώματα «με υπερηφάνεια» κι υπέγραψε βόμβα που χρησιμοποιήθηκε από την πολεμική αεροπορία σε επιχείρηση εναντίον ανταρτών.

Ο σημερινός πρόεδρος της λεγόμενης σκληρής δεξιάς εφαρμόζει πολιτική πάταξης των αντάρτικων και των εγκληματικών οργανώσεων που δρουν στη χώρα και αφότου ανέλαβε, τον Αύγουστο, έχει πλέον συνήθεια να κάνει απολογισμούς αιματηρών επιχειρήσεων των ενόπλων δυνάμεων δημοσιοποιώντας βίντεο στα οποία εμφανίζεται με φόντο πτώματα, βαλμένα μέσα σε λευκούς νεκρικούς σάκους, κι υπόβαθρο πολεμικά εμβατήρια.

Ο κ. Δε λα Εσπριέγια εξάλλου υπέγραψε βόμβα η οποία ερρίφθη κατά τη διάρκεια αεροπορικής επιδρομής εναντίον στρατοπέδου ανταρτών, με τέσσερις νεκρούς, στην περιοχή των συνόρων με τη Βενεζουέλα, όπως απαθανατίστηκε σε βίντεο που δημοσιοποίησε ο ίδιος ο αρχηγός του κράτους μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα.

«Βλέπουμε έναν πρόεδρο που βαδίζει ανάμεσα σε πτώματα, που τα επιδεικνύει με υπερηφάνεια, που υπογράφει βόμβες λες και πρόκειται για δώρα», επέκρινε ο πρώην πρόεδρος Σάντος (2010-2018), 75 ετών.

«Ελπίζω ότι αυτό δεν αποτελεί μήνυμα επιστροφής στο παρελθόν», πρόσθεσε ο κ. Σάντος, που είχε λάβει το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης μετά τη συμφωνία ειρήνης που υπέγραψε με την ηγεσία της πρώην οργάνωσης μαρξιστών ανταρτών Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας (FARC).

Η Κολομβία υφίσταται το τρέχον διάστημα το χειρότερο κύμα βίας αφότου είχε υπογραφτεί εκείνη η συμφωνία, με νέα άνοδο της ισχύος τόσο οργανώσεων ανταρτών, συμπεριλαμβανομένων διαφωνούντων των πρώην FARC, όσο και παραστρατιωτικών ομάδων, παρατάξεων που γενικά εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών, στη χώρα με τη μεγαλύτερη παραγωγή κοκαΐνης στον πλανήτη.

Τους τελευταίους μήνες, οι ένοπλες παρατάξεις σπέρνουν τρόμο, πολλαπλασιάζοντας τις επιθέσεις, τις απαγωγές και τις δολοφονίες.

Με πιστόλι στη μέση και στρατιωτική περιβολή, ο πρόεδρος Δε λα Εσπριέγια, σύμμαχος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, υποσχέθηκε «θάνατο ή φυλακή» στους «εγκληματίες».