Ο Κολομβιανός γερουσιαστής Ιβάν Σεπέδα έλαβε χθες Κυριακή το χρίσμα του υποψηφίου του συνασπισμού της αριστεράς (Pacto Histórico por Colombia / PHxC) – που οδήγησε στην εξουσία τον Γουστάβο Πέτρο το 2022 – στις προεδρικές εκλογές της ερχόμενης χρονιάς.

Στις προκριματικές εκλογές του PHxC, ο 63χρονος Σεπέδα κατέλαβε την πρώτη θέση με 1,02 εκατ. ψήφους (64,4%), επικρατώντας της πρώην υπουργού Υγείας Καρολίνα Κόρτσο, η οποία έλαβε 472.062 ψήφους (29,5%), με καταμετρημένο το 88% των ψηφοδελτίων.

Iván Cepeda @IvanCepedaCast eleva el debate político: rechaza insultos y amenazas, apuesta por ideas y soluciones para Colombia.

“Discutamos país con respeto, no con odio. La política es para construir, no para destruir.”#IvánPresidente #PactoHistórico #Elecciones2025 pic.twitter.com/o4Y5hHYHq2 — NACION LLANERA (@NacionLlanera) October 27, 2025

Τα περισσότερα πολιτικά κόμματα θα επιλέξουν τους υποψηφίους τους σε προκριματικές που θα διεξαχθούν τον Μάρτιο, παράλληλα με τις βουλευτικές εκλογές.

Οι Κολομβιανοί θα κληθούν στις κάλπες τον Μάιο για να εκλέξουν τον διάδοχο του προέδρου Πέτρο. Αν χρειαστεί επαναληπτικός γύρος, αυτός θα διεξαχθεί τον Ιούνιο.

Πηγές: ΑΜΠΕ, Reuters

Φωτογραφία: EL HERALDO.co

Επιμέλεια: A.Α.