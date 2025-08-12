Ο δεύτερος τη τάξει στην οργάνωση το όνομα «Segunda Marquetalia» («Δεύτερη Μαρκετάλια», η ονομασία της παραπέμπει σε ιστορική μάχη), η οποία φέρεται να βρισκόταν πίσω από τον φόνο νεαρού γερουσιαστή της δεξιάς και υποψηφίου για την προεδρία της Κολομβίας, του Μιγκέλ Ουρίμπε, σκοτώθηκε στη Βενεζουέλα, από αντίπαλη οργάνωση ανταρτών, ανακοίνωσε ο κολομβιανός υπουργός Άμυνας Πέδρο Σάντσες χθες Δευτέρα.

Η Δεύτερη Μαρκετάλια, επικεφαλής της οποίας είναι ο Ιβάν Μάρκες, άλλοτε μέλος της ηγετικής ομάδας των FARC, αρνείται να καταθέσει τα όπλα παρά την υπογραφή συμφωνίας ειρήνης το 2016.

Αντίπαλη οργάνωση, ο Στρατός Εθνικής Απελευθέρωσης (ELN), «σκότωσε τον Σάρκο Αλντινεβέρ στο έδαφος της Βενεζουέλας, πολύ κοντά στα σύνορα ανάμεσα στην Κολομβία και στη Βενεζουέλα», δήλωσε χθες ο υπουργός Άμυνας Σάντσες κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Ο λόγος ήταν ο ίδιος για τον οποίο δρα κάθε καρτέλ: ο αγώνας για (να ελέγξει) τη διακίνηση ναρκωτικών», πρόσθεσε.

Δεν διευκρίνισε πότε ακριβώς σκοτώθηκε ο Σάρκο Αλντινεβέρ — πρόκειται για nom de guerre, το πραγματικό του όνομα ήταν Χοσέ Μανουέλ Σιέρα.

Πάντως κατά το κέντρο έρευνας InSight Crime, ο δεύτερος στην ιεραρχία της μιας από τις ισχυρότερες ομάδες διαφωνούντων των πρώην FARC φέρεται να σκοτώθηκε την 5η Αυγούστου.

Σύμφωνα με την υπηρεσία πληροφοριών του κολομβιανού στρατού, η Δεύτερη Μαρκετάλια μετρά περίπου 2.000 μαχητές. Φέρεται να βρίσκεται πίσω από τη δολοφονία του γερουσιαστή Ουρίμπε, ο οποίος υπέκυψε χθες Δευτέρα στα τραύματα που είχε υποστεί σε επίθεση τον Ιούνιο.

Έξι φερόμενοι ως συνεργοί στην επίθεση εναντίον του Μιγκέλ Ουρίμπε, 37 ετών, που χτυπήθηκε από δυο σφαίρες στο κεφάλι και μια στο πόδι από εκτελεστή 15 ετών, έχουν προφυλακιστεί.

«Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε έπειτα από συλλογή πληροφοριών είναι πως (…) μοιάζει να υπάρχει πολύ σημαντική σύνδεση ανάμεσα στους δράστες αυτής της δολοφονίας και το καρτέλ Δεύτερη Μαρκετάλια», διαβεβαίωσε ο κ. Σάντσες.

Σύμφωνα με το InSight Crime, ο Χοσέ Μανουέλ Σιέρα εντάχθηκε στις FARC (Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας) το 1990, όταν ήταν 14 ετών.

Μετά την υπογραφή της συμφωνίας ειρήνης, επανεμφανίστηκε, το 2019, με στολή παραλλαγής, οπλισμένος, σε βίντεο, πλαισιωμένος από αρκετούς ακόμη αντάρτες, για να ανακοινώσει πως η οργάνωσή τους συνεχίζει τον ένοπλο αγώνα.

Σύμφωνα με τις κολομβιανές αρχές, ο Χοσέ Μανουέλ Σιέρα έπαιζε κομβικό ρόλο στη διακίνηση ναρκωτικών στους νομούς Μέτα, Κουντιναμάρκα και Μπογιακά, στο κεντρικό τμήμα της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Στο πλαίσιο της πολιτικής της «απόλυτης ειρήνης» που ευαγγελιζόταν, στην προσπάθειά της η χώρα να γυρίσει οριστικά τη σελίδα του εμφυλίου πολέμου, η κυβέρνηση του σοσιαλδημοκράτη προέδρου Γουστάβο Πέτρο άρχισε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τη Δεύτερη Μαρκετάλια στα μέσα του 2024 στη Βενεζουέλα. Όμως οι συνομιλίες αυτές ανεστάλησαν, ελλείψει απτής προόδου.