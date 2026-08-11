Ο εφιάλτης του Εγκέλαδου στην Κολομβία άφησε πίσω του ανυπολόγιστες καταστροφές και βύθισε τη χώρα στο πένθος. Ο καταστροφικός σεισμός των 7,4 Ρίχτερ, με επίκεντρο την επαρχία Τσοκό, έγινε αισθητός σε τεράστια ακτίνα, από την πρωτεύουσα Μπογκοτά μέχρι και τα σύνορα με τη Βενεζουέλα, ανεβάζοντας τον μέχρι στιγμής τραγικό απολογισμό σε τουλάχιστον 164 νεκρούς.

Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δραματική στην πόλη Περέιρα, η οποία μετρά ήδη 66 θύματα, αλλά και στην επαρχία του Τσοκό, όπου έχουν καταγραφεί 13 νεκροί. Στην Περέιρα, ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα έχουν ισοπεδωθεί, ωστόσο, το επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος έχουν τραβήξει τα βίντεο από το τοπικό αεροδρόμιο.

Τα οπτικοακουστικά ντοκουμέντα που έχουν κατακλύσει τα social media και επιβεβαιώθηκαν από το πρακτορείο Reuters, αποτυπώνουν με τον πιο ωμό τρόπο τη σφοδρότητα του φαινομένου. Μέσα στους χώρους του Διεθνούς Αεροδρομίου Matecaña, επιβάτες και εργαζόμενοι βίωσαν σκηνές βγαλμένες από κινηματογραφική ταινία απόλυτης καταστροφής.

Στα κλιπ φαίνονται βαριά δοκάρια να καταρρέουν και τεράστια κομμάτια ψευδοροφής να σκάνε με τρομακτική δύναμη στο δάπεδο. Άνθρωποι τρέχουν αλλόφρονες προσπαθώντας μέσα από τα συντρίμμια να βρουν την έξοδο ή να καλυφθούν μάταια κάτω από ό,τι βρουν.

Μέσα στον απόλυτο χαμό, η κάμερα καταγράφει χαρακτηριστικά στιγμιότυπα αγωνίας. Ένας άνδρας, στην προσπάθειά του να προστατευτεί από τα υλικά που καταρρέουν, τοποθετεί πάνω από το κεφάλι του μια τσάντα που μοιάζει με χαρτοφύλακα, αναζητώντας μια υποτυπώδη ασπίδα απέναντι στα χαλάσματα. Παρά την τρομακτική ένταση της κατάρρευσης, από καθαρό θαύμα δεν φαίνεται να τραυματίζεται σοβαρά κανείς στο συγκεκριμένο πλάνο.

Το συγκλονιστικό βίντεο κλείνει με μία εξίσου δραματική εικόνα: το χέρι του ανθρώπου που τραβάει τα πλάνα φαίνεται να κουνιέται ανεξέλεγκτα, υποδηλώνοντας ότι, στην απεγνωσμένη προσπάθειά του να βρει ασφαλές καταφύγιο και να προστατευτεί, έχει πέσει στο έδαφος.

Το βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου:

Το αεροδρόμιο μετά τον σεισμό: