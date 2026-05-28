Κρίσεις πανικού, δάκρυα και προσευχές σε πτήση της αεροπορικής εταιρείας Avianca στην Κολομβία, όταν το αεροσκάφος αναγκάστηκε να ακυρώσει την προσγείωσή του στο ορεινό αεροδρόμιο Antonio Nariño, το οποίο θεωρείται πρόκληση για τους πιλότους λόγω των δύσκολων καιρικών συνθηκών και της γεωμορφολογίας της περιοχής. Το αεροπλάνο τελικά δεν μπόρεσε να προσγειωθεί και επέστρεψε στην Μπογκοτά, παρά τις προσπάθειες προσγείωσης.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν σκηνές πανικού μέσα στην καμπίνα του Airbus A320, με επιβάτες να κλαίνε, να προσεύχονται και να κρατιούνται έντρομοι από τα καθίσματά τους, ενώ κάποιοι φέρονται να υπέστησαν κρίσεις πανικού, ναυτία και λιποθυμικά επεισόδια.

Οι επιβάτες έχουν πάθει σοκ μετά από δύο αποτυχημένες προσπάθειες προσγείωσης. Στο βίντεο, ακούγεται μια γυναίκα να ουρλιάζει και να κλαίει καθώς δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτό που συμβαίνει. Ενώ ένας άντρας προσπαθεί να την παρηγορήσει και να την αποτρέψει από το να πάθει νευρικό κλονισμό.

Όλα ξεκίνησαν, όταν το αεροσκάφος επιχειρούσε να προσγειωθεί στην απομακρυσμένη πόλη των Άνδεων, η οποία βρίσκεται σε υψόμετρο σχεδόν 6.000 ποδιών, όταν ήρθε αντιμέτωπο με ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες. Ισχυροί άνεμοι, πυκνή ομίχλη και περιορισμένη ορατότητα ανάγκασαν τους πιλότους να διακόψουν δύο φορές την προσγείωση του αεροπλάνου.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, το πλήρωμα συμβούλευε τους επιβάτες να «παίρνουν βαθιές αναπνοές», την ώρα που το αεροπλάνο δεχόταν έντονες αναταράξεις κατά την προσέγγιση. Μετά τη δεύτερη αποτυχημένη προσπάθεια προσγείωσης, ο κυβερνήτης αποφάσισε να επιστρέψει στη Μπογκοτά, ακολουθώντας τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας της αεροπορίας. Όπως αναφέρουν τα μέσα, δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Λίγες ώρες αργότερα, και αφού οι καιρικές συνθήκες βελτιώθηκαν, η πτήση αναχώρησε εκ νέου και προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Πάστο περίπου.

Το αεροδρόμιο Antonio Nariño θεωρείται ένα από τα πιο απαιτητικά της Κολομβίας, λόγω της τοποθεσίας του στη μέση των Άνδεων και επειδή οι καιρικές συνθήκες μεταβάλλονται απότομα.

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρία υπογράμμισε ότι η ασφάλεια των επιβατών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, σημειώνοντας πως οι προσπάθειες προσγείωσης ενδέχεται να μην είναι επιτυχείς, κάτι που αποτελεί μέρος των καθιερωμένων διαδικασιών όταν οι συνθήκες δεν κρίνονται ασφαλείς.