Οι πέντε άνθρωποι που επέβαιναν σε μικρό αεροσκάφος το οποίο συνετρίβη το Σαββατοκύριακο σε ορεινή περιοχή της Κολομβίας εντοπίστηκαν νεκροί, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ο πρόεδρος της χώρας Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια.

Το αεροσκάφος είχε αναχωρήσει από την Κοντότο, πόλη στη ζούγκλα, στον νομό Τσοκό, και είχε προορισμό την πρωτεύουσα Μπογκοτά. Η επαφή χάθηκε μερικά λεπτά αφού απογειώθηκε την Κυριακή.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν πιλότος και τέσσερα μέλη ιδιωτικής εταιρείας υγείας που παρέχει υπηρεσίες σε απομακρυσμένες περιοχές.

#Colombia | Estas son las cinco víctimas del accidente de la avioneta Cessna T206; regresaban de hacer trabajo humanitario en Chocó 🔗👇https://t.co/maNYNb2Eax — El País Cali 📰 (@elpaiscali) September 16, 2026

«Επιβεβαιώνω στη χώρα τον εντοπισμό του αεροσκάφους Cessna T206, με αριθμό καταχώρισης HK-4985, το οποίο συνετρίβη (…) Δυστυχώς, οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι όλοι οι επιβαίνοντες βρέθηκαν νεκροί», σημείωσε ο πρόεδρος Δε λα Εσπριέγια.

Con profundo pesar y tristeza confirmo al país el hallazgo del avión Cessna T206, de matrícula HK-4985, que se accidentó mientras cubría la ruta entre Condoto, Chocó, y Guaymaral, en Bogotá. Lamentablemente, las autoridades confirmaron que todos sus ocupantes fueron hallados sin… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 16, 2026

Οι έρευνες για επιζώντες έγιναν σε «τραχιά και δυσπρόσιτη» περιοχή σε υψόμετρο «2.700 μέτρων», ανέφερε η Πολεμική Αεροπορία μέσω X.

Continúa la operación de búsqueda de los ocupantes de la aeronave accidentada con matrícula HK-4985, en un sector agreste y de difícil acceso, ubicado aproximadamente a 2.700 metros de altura. Un helicóptero UH-60 Ángel permitió la inserción de un equipo de Recuperación de… pic.twitter.com/fWCVj0aeom — Fuerza Aeroespacial Colombiana (@FuerzaAereaCol) September 16, 2026

«Πρόκειται για τμήμα οροσειράς στο δυτικό τμήμα της χώρας, όπου η κλίση είναι πολύ απότομη», εξήγησε ο ταξίαρχος Λουίς Μιγκέλ Ντίας, αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας, επικεφαλής των δυνάμεων οι οποίες διεξήγαγαν έρευνα.

Επιπλέον, «η βλάστηση είναι πυκνή» και «τα δέντρα ψηλά» στον τομέα, κάτι που έκανε τις μετακινήσεις των σωστικών συνεργείων «δύσκολες», πρόσθεσε σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Caracol.

La comisión socorrista pudo encontrar los cinco cu€rpos en el sitio del siniestro a más de 2700 msnm, la avioneta tipo Cessna T206, matrícula HK-4985 que transportaba a Perla Costanza Álvarez, Sandy García, María Guzmán y Yuliza Figueredo, y el piloto Mehmet Cankaya. En ese… pic.twitter.com/dPRMZdoxdM — Aquí Hay Noticia (@aquihaynoticia) September 16, 2026

Τα αεροπορικά ατυχήματα ή δυστυχήματα στην Κολομβία γενικά αποδίδονται σε τεχνικά προβλήματα, στο περίπλοκο ανάγλυφο και στο τροπικό κλίμα.