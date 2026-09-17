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Οι πέντε άνθρωποι που επέβαιναν σε μικρό αεροσκάφος το οποίο συνετρίβη το Σαββατοκύριακο σε ορεινή περιοχή της Κολομβίας εντοπίστηκαν νεκροί, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ο πρόεδρος της χώρας Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια.

Το αεροσκάφος είχε αναχωρήσει από την Κοντότο, πόλη στη ζούγκλα, στον νομό Τσοκό, και είχε προορισμό την πρωτεύουσα Μπογκοτά. Η επαφή χάθηκε μερικά λεπτά αφού απογειώθηκε την Κυριακή.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν πιλότος και τέσσερα μέλη ιδιωτικής εταιρείας υγείας που παρέχει υπηρεσίες σε απομακρυσμένες περιοχές.

«Επιβεβαιώνω στη χώρα τον εντοπισμό του αεροσκάφους Cessna T206, με αριθμό καταχώρισης HK-4985, το οποίο συνετρίβη (…) Δυστυχώς, οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι όλοι οι επιβαίνοντες βρέθηκαν νεκροί», σημείωσε ο πρόεδρος Δε λα Εσπριέγια.

Οι έρευνες για επιζώντες έγιναν σε «τραχιά και δυσπρόσιτη» περιοχή σε υψόμετρο «2.700 μέτρων», ανέφερε η Πολεμική Αεροπορία μέσω X.

«Πρόκειται για τμήμα οροσειράς στο δυτικό τμήμα της χώρας, όπου η κλίση είναι πολύ απότομη», εξήγησε ο ταξίαρχος Λουίς Μιγκέλ Ντίας, αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας, επικεφαλής των δυνάμεων οι οποίες διεξήγαγαν έρευνα.

Επιπλέον, «η βλάστηση είναι πυκνή» και «τα δέντρα ψηλά» στον τομέα, κάτι που έκανε τις μετακινήσεις των σωστικών συνεργείων «δύσκολες», πρόσθεσε σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Caracol.

Τα αεροπορικά ατυχήματα ή δυστυχήματα στην Κολομβία γενικά αποδίδονται σε τεχνικά προβλήματα, στο περίπλοκο ανάγλυφο και στο τροπικό κλίμα.

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