Ο εκλεγμένος πλέον πρόεδρος της Κολομβίας Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, ο υποψήφιος της λεγόμενης σκληρής δεξιά , διαβεβαίωσε χθες Κυριακή (21/6) ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ του εξέφρασε την «υποστήριξή του» μετά την επικράτησή του στις χθεσινές εκλογές με αντίπαλο γερουσιαστή της Αριστεράς, σύμφωνα με τα ακόμη μη οριστικά αποτελέσματα.

Ο εκατομμυριούχος δικηγόρος 47 ετών υπόσχεται να συσφίξει περαιτέρω τη σχέση ανάμεσα στην Μπογκοτά και την Ουάσιγκτον για να καταπολεμηθεί η διακίνηση ναρκωτικών στη χώρα, που μαστίζεται από τη βία ένοπλων οργανώσεων.

Ανέφερε ότι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Αμερικανό πρόεδρο, που του εξέφρασε την «υποστήριξή» του.

Ο 47χρονος δικηγόρος, που δεν έχει διατελέσει ποτέ σε δημόσιο αξίωμα και αυτοαποκαλείται «Ο Τίγρης», είχε εξασφαλίσει κατά την προεκλογική περίοδο την ανοιχτή στήριξη του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος είχε εκφράσει την «πλήρη και ολοκληρωτική υποστήριξή» του στην υποψηφιότητά του.

Παράλληλα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο επικοινώνησε με τον Αμπελάρδο Ντε λα Εσπριέγια για να τον συγχαρεί για τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές της Κολομβίας, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο Ντε λα Εσπριέγια όδευε προς τη νίκη με διαφορά μικρότερη από 1% έναντι του γερουσιαστή της Αριστεράς Ιβάν Σεπέδα, καθώς με καταμετρημένο ποσοστό άνω του 99%,  προηγείται κατά περίπου 245.000 ψήφους, με σχεδόν όλα τα εκλογικά τμήματα να έχουν ενσωματωθεί. Έλαβε το 49,65% των ψήφων, κατά επίσημα στοιχεία, έναντι 48,70% του αντιπάλου του.

Ο παρουσιαζόμενος ως αντισυστημικός ποινικολόγος Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, επικράτησε με οριακή διαφορά στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών ο οποίος διεξήχθη στην Κολομβία χθες Κυριακή, με τη χώρα να κάνει απότομη στροφή στη δεξιά και να μοιάζει πλέον να οδεύει σε κλιμάκωση της εσωτερικής ένοπλης σύγκρουσης, καθώς ο υποψήφιος, που υποστηρίχτηκε δημόσια από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, υπόσχεται ολομέτωπη επίθεση εναντίον των ένοπλων παρατάξεων που συνδέονται με τη διακίνηση ναρκωτικών.

Στο ανωτέρω βίντεο απεικονίζονται ο Αμπελάρδο Ντε λα Εσπριέγια με τον αντιπρόεδρο του, εντός ενός γυάλινου αλεξίσφαιρου κλωβού, να γιορτάζουν στους δρόμους της Μπαρανκίγια μετά τη νίκη τους, συνοδευόμενοι από αστυνομικές δυνάμεις και τους οπαδούς τους.

Πανηγυρισμοί των οπαδών του στη Μπογκοτά

Στην πρωτεύουσα της Κολομβίας Μπογκοτά, εκατοντάδες υποστηρικτές του πανηγύρισαν το αποτέλεσμα, κυματίζοντας σημαίες και κορνάροντας στους δρόμους καθώς γινόταν γνωστή η τελική έκβαση της αναμέτρησης.

Στροφή προς τα δεξιά

Η εκλογή του Ντε λα Εσπριέγια σηματοδοτεί στροφή της Κολομβίας προς τα δεξιά και αναμένεται να επηρεάσει τόσο τις σχέσεις της χώρας με τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και την εύθραυστη ειρηνευτική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία χρόνια.

Η προεκλογική εκστρατεία διεξήχθη σε κλίμα έντασης και βίας, με βομβιστικές επιθέσεις ανταρτών, εκατοντάδες απειλές κατά υποψηφίων και τη δολοφονία ενός κορυφαίου συντηρητικού διεκδικητή της προεδρίας.

Σκληρή γραμμή απέναντι σε αντάρτες και καρτέλ

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του, ο Ντε λα Εσπριέγια υποστήριξε ότι θα υιοθετήσει σκληρή πολιτική απέναντι στις ένοπλες οργανώσεις και τα καρτέλ ναρκωτικών.

Όπως είχε δηλώσει, σκοπεύει να τερματίσει άμεσα τις ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ομάδες διαφωνούντων ανταρτών και να προχωρήσει, με τη στήριξη των ΗΠΑ, σε 90ήμερη στρατιωτική επιχείρηση αεροπορικών επιδρομών εναντίον τους.

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