Ο εκλεγμένος πλέον πρόεδρος της Κολομβίας Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, ο υποψήφιος της λεγόμενης σκληρής δεξιά , διαβεβαίωσε χθες Κυριακή (21/6) ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ του εξέφρασε την «υποστήριξή του» μετά την επικράτησή του στις χθεσινές εκλογές με αντίπαλο γερουσιαστή της Αριστεράς, σύμφωνα με τα ακόμη μη οριστικά αποτελέσματα.

Ο εκατομμυριούχος δικηγόρος 47 ετών υπόσχεται να συσφίξει περαιτέρω τη σχέση ανάμεσα στην Μπογκοτά και την Ουάσιγκτον για να καταπολεμηθεί η διακίνηση ναρκωτικών στη χώρα, που μαστίζεται από τη βία ένοπλων οργανώσεων.

Ανέφερε ότι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Αμερικανό πρόεδρο, που του εξέφρασε την «υποστήριξή» του.

He Won, BIG!https://t.co/UU6wgv0mdu ( TS: Jun 21 2026, 9:01 PM ET )​​​‍​​‌‍​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​​‌‍​​‌‍​‌‍​​​​​​‌‍​​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​​‌‍​​​​​​‌‍​​​‌‍​​​​​‌‍ pic.twitter.com/kNKdq8eMpp — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 22, 2026

Ο 47χρονος δικηγόρος, που δεν έχει διατελέσει ποτέ σε δημόσιο αξίωμα και αυτοαποκαλείται «Ο Τίγρης», είχε εξασφαλίσει κατά την προεκλογική περίοδο την ανοιχτή στήριξη του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος είχε εκφράσει την «πλήρη και ολοκληρωτική υποστήριξή» του στην υποψηφιότητά του.

🚨📰HUGE: Trump endorsed right wing and underdog “EL TIGRE” Abelardo De La Espriella STUNS THE WORLD and knocks off the leftist progressive candidate in the Colombian presidential election🔥 — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) June 22, 2026

Παράλληλα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο επικοινώνησε με τον Αμπελάρδο Ντε λα Εσπριέγια για να τον συγχαρεί για τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές της Κολομβίας, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Just spoke to Colombian President-Elect @ABDELAESPRIELLA to congratulate him on his electoral victory. The Trump Administration looks forward to working closely with your incoming administration to advance regional security cooperation, end illegal immigration to the United… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) June 22, 2026

Ο Ντε λα Εσπριέγια όδευε προς τη νίκη με διαφορά μικρότερη από 1% έναντι του γερουσιαστή της Αριστεράς Ιβάν Σεπέδα, καθώς με καταμετρημένο ποσοστό άνω του 99%, προηγείται κατά περίπου 245.000 ψήφους, με σχεδόν όλα τα εκλογικά τμήματα να έχουν ενσωματωθεί. Έλαβε το 49,65% των ψήφων, κατά επίσημα στοιχεία, έναντι 48,70% του αντιπάλου του.

🚨 ÚLTIMA HORA: Abelardo de la Espriella gana la segunda vuelta presidencial en Colombia, según el preconteo. Llega a 12.901.860 votos, frente a 12.646.859 alcanzados por Iván Cepeda, con el 99,45 % de las mesas informadas Siga el cubrimiento especial 👉🏻 https://t.co/W9Dw3E7iPd pic.twitter.com/NN12XhyqQe — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) June 21, 2026

Ο παρουσιαζόμενος ως αντισυστημικός ποινικολόγος Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, επικράτησε με οριακή διαφορά στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών ο οποίος διεξήχθη στην Κολομβία χθες Κυριακή, με τη χώρα να κάνει απότομη στροφή στη δεξιά και να μοιάζει πλέον να οδεύει σε κλιμάκωση της εσωτερικής ένοπλης σύγκρουσης, καθώς ο υποψήφιος, που υποστηρίχτηκε δημόσια από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, υπόσχεται ολομέτωπη επίθεση εναντίον των ένοπλων παρατάξεων που συνδέονται με τη διακίνηση ναρκωτικών.

BREAKING: Colombian President-Elect @ABDELAESPRIELLA and his vice-president @jrestrp are out celebrating on the streets of Barranquilla tonight after winning. Due to the assassination risk from communist terrorists, they can’t shake hands with supporters pic.twitter.com/30cczpJMsU — Visegrád 24 (@visegrad24) June 22, 2026

Στο ανωτέρω βίντεο απεικονίζονται ο Αμπελάρδο Ντε λα Εσπριέγια με τον αντιπρόεδρο του, εντός ενός γυάλινου αλεξίσφαιρου κλωβού, να γιορτάζουν στους δρόμους της Μπαρανκίγια μετά τη νίκη τους, συνοδευόμενοι από αστυνομικές δυνάμεις και τους οπαδούς τους.

Πανηγυρισμοί των οπαδών του στη Μπογκοτά

Στην πρωτεύουσα της Κολομβίας Μπογκοτά, εκατοντάδες υποστηρικτές του πανηγύρισαν το αποτέλεσμα, κυματίζοντας σημαίες και κορνάροντας στους δρόμους καθώς γινόταν γνωστή η τελική έκβαση της αναμέτρησης.

#Atención Se registran manifestaciones por la calle 26, en sentido oriente-occidente, por parte de simpatizantes del candidato Iván Cepeda con destino a Corferias. Así mismo, se presentan algunos bloqueos en el Portal de las Américas, lo que obligó a suspender los servicios de… pic.twitter.com/59khvq6LxL — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 21, 2026

🚨BREAKING: Massive celebrations ERUPT across Colombia after right-wing populist Abelardo de la Espriella crushes socialist tyrant Iván Cepeda Socialism must be killed. 🇨🇴 pic.twitter.com/r2CmCHbNHt — Inevitable West (@Inevitablewest) June 22, 2026

Στροφή προς τα δεξιά

Η εκλογή του Ντε λα Εσπριέγια σηματοδοτεί στροφή της Κολομβίας προς τα δεξιά και αναμένεται να επηρεάσει τόσο τις σχέσεις της χώρας με τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και την εύθραυστη ειρηνευτική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία χρόνια.

Η προεκλογική εκστρατεία διεξήχθη σε κλίμα έντασης και βίας, με βομβιστικές επιθέσεις ανταρτών, εκατοντάδες απειλές κατά υποψηφίων και τη δολοφονία ενός κορυφαίου συντηρητικού διεκδικητή της προεδρίας.

Σκληρή γραμμή απέναντι σε αντάρτες και καρτέλ

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του, ο Ντε λα Εσπριέγια υποστήριξε ότι θα υιοθετήσει σκληρή πολιτική απέναντι στις ένοπλες οργανώσεις και τα καρτέλ ναρκωτικών.

Όπως είχε δηλώσει, σκοπεύει να τερματίσει άμεσα τις ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ομάδες διαφωνούντων ανταρτών και να προχωρήσει, με τη στήριξη των ΗΠΑ, σε 90ήμερη στρατιωτική επιχείρηση αεροπορικών επιδρομών εναντίον τους.