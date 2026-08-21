Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης για διάστημα 30 ημερών κήρυξε η κυβέρνηση της Κολομβίας 15 νομούς της χώρας, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις δραματικές συνέπειες του φονικού σεισμού των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που συγκλόνισε τα δυτικά τμήματα της χώρας στις 10 Αυγούστου.

Ο απολογισμός της τραγωδίας γίνεται ολοένα και πιο βαρύς. Σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα που έδωσε στη δημοσιότητα η κολομβιανή υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών (UNGRD), οι επιβεβαιωμένοι νεκροί έχουν πλέον φτάσει τους 319. Παράλληλα, οι τραυματίες ξεπερνούν τους 4.500, ενώ συνεχίζεται η αγωνιώδης αναζήτηση για 260 ανθρώπους που εξακολουθούν να αγνοούνται.

Το ισχυρότερο χτύπημα του Εγκέλαδου δέχτηκαν οι νομοί Βάγιε ντελ Κάουκα, Τσοκό και Ρισαράλντα. Οι αριθμοί που αποτυπώνουν την καταστροφή στην περιοχή είναι συγκλονιστικοί: 361 κτήρια ισοπεδώθηκαν πλήρως, 31.461 κατοικίες καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ σοβαρές ζημιές έχουν υποστεί 163.492 σπίτια, αφήνοντας χιλιάδες πολίτες στον δρόμο.

Η απόφαση για κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης αναμένεται να λύσει τα χέρια της κυβέρνησης, επιτρέποντας την ταχύτερη κινητοποίηση κρατικών πόρων και κονδυλίων, τόσο για την παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας, όσο και για την έναρξη των έργων ανοικοδόμησης.

Ο νέος πρόεδρος της χώρας, Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του μόλις πριν από δύο εβδομάδες και βρέθηκε αντιμέτωπος με αυτή τη γιγαντιαία κρίση, έδωσε το στίγμα των επόμενων κινήσεων μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο «Χ» (πρώην Twitter).

Όπως χαρακτηριστικά έγραψε: «Η κλίμακα αυτής της τραγωδίας απαιτεί να δράσουμε σε διάφορα μέτωπα ταυτόχρονα: να συνεχίσουμε τις έρευνες για τους αγνοούμενους, να φροντίσουμε τους τραυματίες και τους πληγέντες, να αποκαταστήσουμε υποδομές ζωτικής σημασίας και να ξεκινήσουμε από τώρα τις προετοιμασίες για την ανοικοδόμηση στις πληγείσες περιοχές».

Ο δρόμος για την επόμενη μέρα προδιαγράφεται μακρύς και πολυέξοδος. Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ της εφημερίδας «El Tiempo», το κόστος για την ανοικοδόμηση των περιοχών που χτυπήθηκαν από τα 7,4 Ρίχτερ υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει το ιλιγγιώδες ποσό των 11 δισεκατομμυρίων ευρώ.