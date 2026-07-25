Στα ύψη ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο στην Κολομβία, καθώς ο απερχόμενος πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο εξαπέλυσε σφοδρά πυρά κατά του εκλεγμένου διαδόχου του, Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, μόλις λίγες εβδομάδες πριν την προγραμματισμένη ολοκλήρωση της θητείας του.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια δημόσιων τοποθετήσεών του, ο Πέτρο άφησε αιχμηρές υπονοούμενα για την ανεξαρτησία της νέας ηγεσίας, υποστηρίζοντας ανοιχτά ότι ο Ντε λα Εσπριέγια ευθυγραμμίζεται πλήρως και ακολουθεί τις κατευθυντήριες οδηγίες της αμερικανικής κυβέρνησης.

Η δήλωση αυτή αποτυπώνει το τεταμένο κλίμα και το βαθύ ρήγμα που επικρατεί στη χώρα κατά τη μεταβατική περίοδο, αναδεικνύοντας τις έντονες ιδεολογικές διαφορές των δύο πλευρών λίγο πριν από την επίσημη αλλαγή σκυτάλης στην προεδρία.

Ο Γουστάβο Πέτρο, ο πρώτος αριστερός πρόεδρος της Κολομβίας, θα παραδώσει στις 7 Αυγούστου την εξουσία στον Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, έναν ακροδεξιό δικηγόρο κι επιχειρηματία που εξασφάλισε την υποστήριξη του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.

Οι σχέσεις της Κολομβίας με τις ΗΠΑ, δύο παραδοσιακών συμμάχων, γνώρισαν πρωτοφανείς διπλωματικές εντάσεις μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, καθώς ο αμερικανός πρόεδρος είχε συχνά αντιπαραθέσεις με τον κολομβιανό ομόλογό του.

Ο απερχόμενος πρόεδρος της Κολομβίας, ο οποίος δεν αναγνωρίζει τα αποτελέσματα των εκλογών και θεωρεί νικητή των αριστερό γερουσιαστή Ιβάν Σεπέδα, επέκρινε την «παρέμβαση» Τραμπ στις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα του.