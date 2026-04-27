Τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 36 τραυματίστηκαν σε βομβιστική επίθεση το Σάββατο σε αυτοκινητόδρομο στη νοτιοδυτική Κολομβία, μια περιοχή που συγκλονίζεται από σειρά επιθέσεων έναν και πλέον μήνα πριν από τις προεδρικές εκλογές, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό.

Ο Οκτάβιο Γκουσμάν, ο νομάρχης στην Κάουκα, όπου σημειώθηκε η επίθεση, μίλησε την Κυριακή για “20 πολίτες που σκοτώθηκαν” και “36 που τραυματίστηκαν” σε μήνυμα που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα X.

Προηγούμενος απολογισμός από τις ιατροδικαστικές αρχές καταμετρούσε “19 πτώματα”.