Ο ισχυρός σεισμός που έπληξε την Κολομβία τη Δευτέρα στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 265 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους σχεδόν 3.500, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό που ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο της χώρας Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια.

Η σεισμική δόνηση 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο δυτικό τμήμα της χώρας, ιδιαίτερα στην Κάλι και στην τουριστική «γη του καφέ», κατέστρεψε εν μέρει ή ολοσχερώς 11.000 κτήρια, ενώ τουλάχιστον 496 άνθρωποι αγνοούνται, δήλωσε ο Κολομβιανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην πρωτεύουσα Μπογκοτά.