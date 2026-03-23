Το Υπουργείο Άμυνας της Κολομβίας ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι στρατιωτικό αεροσκάφος τύπου Hercules C-130 της εταιρείας Lockheed Martin, ενεπλάκη σε ατύχημα στο νότιο τμήμα της χώρας, ενώ σύμφωνα με τοπικά μέσα, στο αεροσκάφος επέβαιναν 110 στρατιώτες.

Ο Υπουργός Άμυνας, Πέδρο Σάντσεζ, δήλωσε ότι το περιστατικό σημειώθηκε κατά την απογείωση από το Πουέρτο Λεγκισάμο, στην απομακρυσμένη περιοχή του Αμαζονίου, κοντά στα σύνορα με το Περού, όπου το αεροσκάφος μετέφερε προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

«Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων και τα αίτια της συντριβής δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί», ανέφερε.

Το τοπικό μέσο BluRadio, επικαλούμενο πηγές των Αρχών, μετέδωσε ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν 110 στρατιώτες και ότι το ατύχημα σημειώθηκε περίπου 3 χιλιόμετρα από κατοικημένη περιοχή.

Η αμερικανική αμυντική εταιρεία Lockheed Martin δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

🔴Reportan accidente de avión de la Fuerza Aérea en Putumayo Al menos 90 uniformados se movilizaban en el avión Hércules, de la Fuerza Aérea, que se accidentó, en la mañana de este lunes 23 de marzo. Amplíe los detalles aquí⬇️https://t.co/M3njoa0B2Z pic.twitter.com/2tEzq919AF — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) March 23, 2026

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη Φεβρουαρίου, άλλο αεροσκάφος Hercules C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας της Βολιβίας, συνετρίβη στην πόλη Ελ Άλτο, αποφεύγοντας οριακά κατοικημένη περιοχή.

Στο περιστατικό εκείνο έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 20 άνθρωποι και τραυματίστηκαν περίπου 30, ενώ χαρτονομίσματα από το φορτίο του αεροσκάφους σκορπίστηκαν στην πόλη, προκαλώντας συγκρούσεις μεταξύ κατοίκων και δυνάμεων ασφαλείας.