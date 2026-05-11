Τέσσερις εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας έκρηξης σε ορυχείο άνθρακα στην κεντρική Κολομβία, περιοχή όπου παρόμοιο δυστύχημα στοίχισε τη ζωή σε εννιά ανθρώπους πριν από μια εβδομάδα, ανακοίνωσαν χθες Κυριακή οι τοπικές αρχές.

«Οι τέσσερις εργαζόμενοι σε ορυχείο, που είχαν παγιδευτεί (…) στη Λας Κίντας, στην κοινότητα Κουκουνουβά, βρέθηκαν άψυχοι», ανέφερε μέσω X ο Χόρχε Εμίλιο Ρέι, ο νομάρχης στην Κουντιναμάρκα, πρωτεύουσα της οποίας είναι η Μπογκοτά.

Luego de las labores de atención de la emergencia registrada en el municipio de #Cucunubá, fueron hallados sin vida los cuatro mineros que permanecían atrapados en la mina #LasQuintas, ubicada en la vereda Pueblo Viejo. Las víctimas fueron identificadas como: Yimir Ramos… pic.twitter.com/IwyUw6pLxY — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) May 10, 2026

Είχε αναφέρει νωρίτερα πως οι τέσσερις εργαζόμενοι είχαν παγιδευτεί εξαιτίας έκρηξης το Σάββατο.

Βρίσκονταν σε στοά βάθους 500 μέτρων, σημείωσαν τοπικά ΜΜΕ.

Τα δυστυχήματα σε ορυχεία και μεταλλεία είναι συχνά σε αυτή την περιοχή της Κολομβίας και αποδίδονται κατά κανόνα στον ανεπαρκή εξαερισμό στις στοές, κυρίως σε όσα λειτουργούν παράνομα ή με υποτυπώδη μέσα.

Την περασμένη Δευτέρα, έκρηξη σε άλλο ανθρακωρυχείο, και σε εκείνη την περίπτωση σε μεγάλο βάθος, στον δήμο Σουτατάουσα, επίσης στην Κουντιναμάρκα, στοίχισε τη ζωή σε εννιά εργαζόμενους. Έξι συνάδελφοί τους επέζησαν.

Ακόμη έξι εργαζόμενοι σκοτώθηκαν τον Φεβρουάριο, εξαιτίας έκρηξης σε παράνομο ανθρακωρυχείο στη Γουατσετά, στον ίδιο δήμο, τον Σουτατάουσα.