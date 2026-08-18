Ο νέος Υπουργός Στεγαστικής Πολιτικής της Κολομβίας βρέθηκε αντιμέτωπος με έντονες επικρίσεις, αφού απαθανατίστηκε σε παραλία στην Καραϊβική, μαζί με την οικογένειά του, μερικά 24ωρα μετά τον φονικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε τη χώρα του και ανάγκασε χιλιάδες κατοίκους, που έμειναν άστεγοι, να κοιμούνται σε σκηνές ή ευκαιριακά καταλύματα.

Η σεισμική δόνηση 7,4 βαθμών στοίχισε τη ζωή σε σχεδόν 300 ανθρώπους όταν σάρωσε τη δυτική Κολομβία τη 10η Αυγούστου, μόλις τρεις ημέρες αφού ανέλαβε τα καθήκοντά της η κυβέρνηση υπό τον πρόεδρο της λεγόμενης σκληρής δεξιάς, τον Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια.

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο με τον Υπουργό Στεγαστικής Πολιτικής, τον Χάιμε Αντρές Μπελτράν, σε στιγμές χαλάρωσης σε παραλία στην πόλη Σάντα Μάρτα κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Η αντιπολίτευση τόνισε πως ετοιμάζεται να υποβάλει πρόταση μομφής σε βάρος του υπουργού που αποφάσισε να κάνει «διακοπές» σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή για τη χώρα, προσάπτοντάς του αμέλεια αν όχι παράβαση καθήκοντος. Σημειώνεται, επίσης πως τουλάχιστον 27.000 κατοικίες καταστράφηκαν εν μέρει, ή ολοσχερώς, εξαιτίας του σεισμού.

Βίντεο από τον Υπουργό Πολιτικής Στέγασης να κάνει διακοπές την ώρα που η χώρα του περνάει κρίση:

«Δεν πήγα να κάνω διακοπές»

Χθες ο Υπουργός Στεγαστικής Πολιτικής προσπάθησε να αντιπαρέλθει τις επικρίσεις που δέχεται. «Δεν πήγα να κάνω διακοπές, ήθελα να περάσω μερικές ώρες με τη σύζυγό μου και τα παιδιά μου, είχα να τους δω μέρες», και μετά «επέστρεψα αμέσως στη δουλειά», διαβεβαίωσε μέσω X.

Μια εβδομάδα μετά την καταστροφή, οι πιθανότητες να βρεθούν επιζώντες στα συντρίμμια έχουν εξαφανιστεί. Ωστόσο, οι ανάγκες για ανθρωπιστική βοήθεια είναι ολοένα μεγαλύτερες και πιο πιεστικές. Πάρκα και δρόμοι στην Κάλι, στην Περέιρα και άλλες περιοχές που χτυπήθηκαν από τον σεισμό έχουν μετατραπεί σε καταυλισμούς αστέγων μετά την καταστροφή.

Ο πρόεδρος δε λα Εσπριέγια, νέος στην πολιτική, που ανέλαβε την εξουσία την 7η Αυγούστου, έκανε την τελευταία εβδομάδα επισκέψεις-αστραπές σε περιοχές που χτυπήθηκαν από τον σεισμό και υποσχέθηκε επιδοτήσεις στους πληγέντες για την απόκτηση νέων κατοικιών.

Χθες, Δευτέρα 18 Αυγούστου, υπολόγισε ότι οι ζημίες, εξαιτίας του σεισμού, θα φτάσουν τα 30 τρισεκατομμύρια πέσος (σχεδόν 10 δισεκ. ευρώ), ποσό που χαρακτήρισε ακόμη «προκαταρκτικό».

Έχει ζητήσει από τον σύμμαχό του, τον αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, να αναστείλει προσωρινά τους δασμούς στα προϊόντα που εξάγονται από την Κολομβία στις ΗΠΑ για να δοθεί ώθηση στην οικονομία.

Επικρίθηκε, όμως και ο αρχηγός του κράτους, 48 ετών, διότι πέταγε από το θωρακισμένο αυτοκίνητο που τον μετέφερε, σε πολίτες μπάλες ποδοσφαίρου με το σλόγκαν της προεκλογικής εκστρατείας του («με δύναμη για την πατρίδα»), την ώρα που οι κάτοικοι στερούνται τα πάντα.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ και Reuters