Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κολομβίας δήλωσε νωρίς σήμερα, ότι η χώρα ανακάλεσε τον Πρεσβευτή της από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τη δήλωση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι θα αυξήσει τους δασμoύς στην Κολομβία και θα σταματήσει όλες τις πληρωμές στη χώρα της Νότιας Αμερικής, σε μια διαμάχη που προέκυψε από τα στρατιωτικά πλήγματα των ΗΠΑ σε σκάφη, που φέρεται να μεταφέρουν ναρκωτικά.

Ο Τραμπ αποκάλεσε επίσης τον Κολομβιανό Πρόεδρο Γκουστάβο Πέτρο «παράνομο ναρκοηγέτη» χθες, Κυριακή, κατηγορία που η Κυβέρνηση του Πέτρο είπε πως ήταν προσβλητική.

«Ο Ντανιέλ Γκαρσία Πένα, Πρεσβευτής της Κολομβίας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έχει ανακληθεί για διαβουλεύσεις από τον Πρόεδρο Γκουστάβο Πέτρο και βρίσκεται τώρα στην Μπογοτά», ανέφερε το κολομβιανό Υπουργείο Εξωτερικών. «Τις ερχόμενες ώρες η Εθνική Κυβέρνηση θα ενημερώσει για τις ληφθείσες αποφάσεις».

Τα σχόλια του Τραμπ περί λαθρεμπόρου ναρκωτικών έχουν επιδεινώσει τις σχέσεις ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Μπογοτά, την οποία ο Τραμπ κατηγορεί ότι συνεργεί στο λαθρεμπόριο ναρκωτικών.

Ο Πέτρο εναντιώθηκε στα στρατιωτικά πλήγματα των ΗΠΑ εναντίον σκαφών στην Καραϊβική, που έχουν σκοτώσει δεκάδες ανθρώπους και έχουν πυροδοτήσει εντάσεις στην περιοχή. Πολλοί νομικοί ειδικοί και ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν καταδικάσει επίσης τις στρατιωτικές ενέργειες.

Ο Τραμπ είπε πως η οικονομική βοήθεια στην Κολομβία θα περικοπεί και οι λεπτομέρειες για τους νέους δασμούς θα ανακοινωθούν σήμερα, όμως δεν είναι σαφές σε τι είδους χρηματοδοτική βοήθεια αναφερόταν ο Τραμπ.

Η Κολομβία ήταν κάποτε από τους μεγαλύτερους λήπτες αμερικανικής βοήθειας στο δυτικό ημισφαίριο, όμως η ροή χρημάτων περικόπηκε απότομα φέτος, από το κλείσιμο της USAID, του ανθρωπιστικού βραχίονα της Κυβέρνησης.

Η Κολομβία πληρώνει τώρα 10% στις περισσότερες εισαγωγές στις Ηνωμένες Πολιτείες, το επίπεδο αναφοράς που έχει επιβάλει ο Τραμπ σε πολλές χώρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Επιμέλεια: Π.Π.